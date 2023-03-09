شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة اعتماد Microsoft Teams.. إليك ما هى وكيف تعمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم Microsoft Teams العديد من الميزات المفيدة التي ستسهل على الأشخاص العمل، إحدى هذه الميزات هي الموافقات، بغض النظر عن دورك في المؤسسة، من العاملين في الخطوط الأمامية إلى المديرين التنفيذيين للشركات، يمكنك بسهولة إنشاء الموافقات وإدارتها ومشاركتها دون مغادرة مركزك للعمل الجماعي.

ما هي الموافقات في Microsoft Teams؟

الموافقات في Microsoft Teams هي تطبيق أصلي من Teams يتيح لك إنشاء الموافقات وإدارتها ومشاركتها بسهولة من مركز العمل الجماعي الخاص بك.

يمكنك بدء تدفق الموافقة بسرعة من نفس المكان الذي ترسل فيه محادثة أو محادثة قناة أو من تطبيق الموافقات نفسه.

ما عليك سوى تحديد نوع الموافقة وإضافة التفاصيل وإرفاق الملفات واختيار المعتمدين.

بمجرد التقديم، يتم إخطار المعتمدين ويمكنهم مراجعة الطلب والتصرف بناءً عليه.

يتم تشغيل هذه الموافقات مباشرةً من خلال البنية الأساسية لـ Power Automate ولا تتطلب تدفقًا بإجراء موافقات.

يمكنك بسهولة إنشاء موافقة بمساعدة ميزة الموافقات في Microsoft Teams.

اتبع الخطوات التاليه لإنشاء الموافقات:

- افتح Microsoft Teams وابحث عن تطبيق الموافقات ضمن قسم المزيد من التطبيقات المضافة.

- بعد ذلك حدد التطبيق وافتحه.

- عليك النقر فوق "طلب موافقة جديد" الموجود في الركن الأيمن العلوي من التطبيق.

- يجب عليك إدخال التفاصيل اللازمة للحصول على الموافقة.

- في حالة احتياجك إلى رد من جميع المعتمدين، تأكد من تحديد الخيار "طلب رد من جميع المعتمدين".

إذا كنت تحتاج فقط إلى جهة اعتماد واحدة للموافقة، فقم بإيقاف تشغيل الخيار.

- انقر فوق "إرسال" لإرسال الموافقة. ستظهر الموافقة في علامة التبويب "المرسلة" في التطبيق.

تقدم مايكروسوفت ميزة Toggle الجديدة في Teams وفقًا لتقرير عبر الإنترنت، حيث تتردد أنباء أن مايكروسوفت ستجلب تبديلًا جديدًا في فرق مايكروسوفت.

كما أفاد Windows Central ، ستدعم Microsoft Teams قريبًا عامل تصفية الألفاظ النابية الذي سيمكن المستخدمين من عرض Live Captions في الاجتماعات.

الميزة موجودة في Microsoft 365 Roadmap ويمكن أن تكون متاحة في وقت مبكر من مايو 2023 ، على الرغم من أن هذا عرضة للتغيير.

أضاف التقرير "مع التبديل الذي تم تقديمه حديثًا لتشغيل / إيقاف تصفية الألفاظ النابية، سيتمكن المستخدمون من التحكم فيما إذا كانوا يريدون الاستمرار في الاستفادة من إمكانية تصفية الألفاظ النابية المتوفرة خارج الصندوق، أو إذا كانوا يريدون رؤية كل كلمة كما هي".

علاوة على ذلك، ذكر التقرير أنه عندما يصبح التبديل لتصفية Live Captions متاحًا، فسيكون خيارًا في Microsoft Teams لنظامي التشغيل ويندوز وماك.