شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية استخدام فلاتر Holi AR على سناب شات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسهل سناب شات المتخصص في مجال وسائل التواصل الاجتماعي مشاركة الصور ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت مع الآخرين على أنها "لقطات"، بالإضافة إلى ذلك، يقدم التطبيق مجموعة واسعة من فلاتر الواقع المعزز (AR).

ومع اقتراب أي مهرجان يوفر التطبيق بعض فلاتر عدسة الواقع المعزز "الخاصة" للسماح للمستخدمين بالاحتفال بهذه المناسبة على المنصة.

ومنذ وجود Holi قدمت "سناب شات" العديد من فلاتر عدسات Holi AR، تسمح هذه المرشحات للمستخدمين برسم المدن بألوان مائية للواقع المعزز (AR) باستخدام العدسة المميزة الجديدة "Color Your City" بالإضافة إلى الكثير من الأشياء الأخرى.

ومع اقتراب أي مهرجان يوفر التطبيق بعض فلاتر عدسة الواقع المعزز "الخاصة" للسماح للمستخدمين بالاحتفال بالمناسبات المناسبة على المنصة.

قدمت "سناب شات" العديد من فلاتر عدسات Holi AR، تسمح هذه المرشحات للمستخدمين برسم المدن الهندية بألوان مائية للواقع المعزز (AR) باستخدام العدسة المميزة الجديدة "Color Your City" بالإضافة إلى الكثير من الأشياء الأخرى.

لتوفير تجربة تحمل طابع هولي على تطبيقه، طرح سناب شات أربعة فلاتر جديدة، تشتمل فلاتر Snapchat AR الجديدة كليًا هذه على العدسة المميزة "Color Your City" ، واستحواذ خريطة Snap المخصص وقطرة أزياء Bitmoji المستوحاة من Holi والملصقات المخصصة، وعدسات Holi AR.

فلاتر Snapchat Holi AR

كيفية استخدام مرشحات Holi AR الجديدة على سناب شات

افتح تطبيق سناب شات.

اضغط على أيقونة البحث المتوفرة في الأعلى وأدخل هولي.

انقر فوق واختر أي خيار ذي صلة من مجموعة واسعة من المرشحات، بما في ذلك AR والمرشحات الثابتة.

تتضمن بعض هذه المرشحات التي تحمل طابع هولي ألوان هولي وقمصان هولي والمزيد.

بمجرد اختيار مرشح Holi AR المطلوب ، انقر فوق زر الكاميرا لالتقاط صورة Holi الخاصة بك.

بدلاً من ذلك يمكنك النقر مع الاستمرار لتسجيل لقطة فيديو.

بعد النقر فوق بعض صور السيلفي الملونة والصور الخاصة بهولي، يمكنك مشاركتها بشكل أكبر مع أصدقائك وعائلتك.

يمكنك أيضًا مشاركة لقطة هولي مع خيار قصتنا، مما يعني أنها ستكون مرئية لجميع مستخدمي سناب شات في جميع أنحاء العالم.