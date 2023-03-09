شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية استخدام فلاتر Holi AR على سناب شات والان مع تفاصيل الخبر
ومع اقتراب أي مهرجان يوفر التطبيق بعض فلاتر عدسة الواقع المعزز "الخاصة" للسماح للمستخدمين بالاحتفال بهذه المناسبة على المنصة.
ومنذ وجود Holi قدمت "سناب شات" العديد من فلاتر عدسات Holi AR، تسمح هذه المرشحات للمستخدمين برسم المدن بألوان مائية للواقع المعزز (AR) باستخدام العدسة المميزة الجديدة "Color Your City" بالإضافة إلى الكثير من الأشياء الأخرى.
ومع اقتراب أي مهرجان يوفر التطبيق بعض فلاتر عدسة الواقع المعزز "الخاصة" للسماح للمستخدمين بالاحتفال بالمناسبات المناسبة على المنصة.
قدمت "سناب شات" العديد من فلاتر عدسات Holi AR، تسمح هذه المرشحات للمستخدمين برسم المدن الهندية بألوان مائية للواقع المعزز (AR) باستخدام العدسة المميزة الجديدة "Color Your City" بالإضافة إلى الكثير من الأشياء الأخرى.
فلاتر Snapchat Holi AR
كيفية استخدام مرشحات Holi AR الجديدة على سناب شات
افتح تطبيق سناب شات.
اضغط على أيقونة البحث المتوفرة في الأعلى وأدخل هولي.
انقر فوق واختر أي خيار ذي صلة من مجموعة واسعة من المرشحات، بما في ذلك AR والمرشحات الثابتة.
تتضمن بعض هذه المرشحات التي تحمل طابع هولي ألوان هولي وقمصان هولي والمزيد.
بمجرد اختيار مرشح Holi AR المطلوب ، انقر فوق زر الكاميرا لالتقاط صورة Holi الخاصة بك.
بدلاً من ذلك يمكنك النقر مع الاستمرار لتسجيل لقطة فيديو.
بعد النقر فوق بعض صور السيلفي الملونة والصور الخاصة بهولي، يمكنك مشاركتها بشكل أكبر مع أصدقائك وعائلتك.
يمكنك أيضًا مشاركة لقطة هولي مع خيار قصتنا، مما يعني أنها ستكون مرئية لجميع مستخدمي سناب شات في جميع أنحاء العالم.