شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى مركبة كيوريوسيتي رور التى التقطت أول رؤية واضحة لأشعة الشمس على المريخ؟ والان مع تفاصيل الخبر
في الواقع، كان المسبار كيوريوسيتي يراقب السحب المريخية خلال فترة الغسق للبناء على المسح السابق للسحب الساطعة ليلاً، وفي الثاني من فبراير التقطت كيوريوسيتي مشهدًا نادرًا على الكاميرا، مما يجعلها المرة الأولى التي نشاهد فيها أشعة شفقية (أو "أشعة الشمس") تظهر بوضوح من سطح المريخ، وفقا لتقرير engadget.
وتقع الغيوم على ارتفاع أعلى من معظم غيوم المريخ، والتي تقع على ارتفاع 37 ميلًا فوق سطح الأرض وتتكون من جليد مائي، ونظرًا لأن السحب الموجودة في الصورة أعلى حيث يكون الجو باردًا بشكل خاص، تعتقد وكالة ناسا أنها مصنوعة من ثاني أكسيد الكربون المجمد - أو الجليد الجاف ، كما نسميه - بدلاً من ذلك، وتقول إن مراقبة السحب على المريخ يمكن أن تساعد العلماء في معرفة المزيد عن الظروف الجوية ودرجات الحرارة والرياح للكوكب.
بالنسبة لهذا الاستطلاع المحدد، الذي بدأ في يناير وسيختتم منتصف مارس، تستخدم Curiosity في الغالب كاميرا Mast الملونة أو Mastcam، وتسمح المعدات للمركبة بالتقاط صور توضح للعلماء كيفية توهج جزيئات السحب بمرور الوقت لإنشاء البانوراما.
وجمعت ناسا معًا 28 صورة التقطتها Mastcam. على الرغم من ذلك فى عام 2021 ، اعتمدت Curiosity في الغالب على كاميرات الملاحة بالأبيض والأسود التي زودتنا بإلقاء نظرة مفصلة على بنية السحب أثناء تحركها.