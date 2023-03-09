شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القوات الجوية الأمريكية تسلم القمر الصناعى NISAR إلى وكالة الفضاء الهندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلمت القوات الجوية الأمريكية القمر الصناعي NISAR، وهو قمر صناعي لمراقبة الأرض طورته ناسا بالاشتراك مع ISRO، إلى وكالة الفضاء الهندية، وقالت القنصلية الأمريكية في تشيناي إن طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز سي -17 تحمل رادار الفتحة الاصطناعية التابع لناسا و ISRO (نيسار) هبطت في بنغالورو.

القمر الصناعي هو نتيجة تعاون بين وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، وفقاً لموقع gadgets360.

وسيتم استخدام NISAR من قبل ISRO لمجموعة متنوعة من الأغراض بما في ذلك رسم الخرائط الزراعية والمناطق المعرضة للانهيارات الأرضية.

ومن المتوقع إطلاق القمر الصناعي في عام 2024 من مركز ساتيش داوان الفضائي في ولاية أندرا براديش، إلى مدار قريب من القطب.

وفي الوقت نفسه، أعلنت ISRO أيضًا أنها أجرت بنجاح تجربة "صعبة للغاية" لإعادة الدخول للقمر الصناعي Megha-Tropiques-1 (MT-1) الذي تم إيقاف تشغيله، وقالت وكالة الفضاء الوطنية ومقرها بنغالورو على تويتر يوم الثلاثاء "القمر الصناعي دخل الغلاف الجوي للأرض مرة أخرى وكان سيتفكك فوق المحيط الهادي".

وقال بيان المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء إن منطقة التأثير النهائي المقدرة تقع في أعماق المحيط الهادئ ضمن حدود خطوط الطول والعرض المتوقعة.

تم إطلاق القمر الصناعي الأرضي المنخفض في 12 أكتوبر 2011، كمشروع ساتلي مشترك بين ISRO ووكالة الفضاء الفرنسية ، CNES لدراسات الطقس المداري والمناخ.