شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا يسمح واتس آب اختيار صلاحية الدردشات الجماعية التى تنسى الخروج منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت قد أنشأت أو انضممت إلى دردشة جماعية على WhatsApp لحدث ما تم إنشاء المجموعة له ثم نسيت حذفها لسنوات بعد ذلك ، فهناك ميزة قادمة قد تقدرها، حيث يختبر WhatsApp شيئًا يسمى "Expired Groups" والذي سيتيح لك تحديد تاريخ انتهاء صلاحية للمحادثات الجماعية، وفقًا لإصدار iOS التجريبي الجديد الذي رصده WaBetaInfo ونقلها engadget.

ووفقًا لإحدى لقطات الشاشة، سيظهر خيار المجموعات المنتهية الصلاحية ضمن إعدادات المجموعة، مما يتيح لك اختيار خيارات مثل يوم أو أسبوع أو تاريخ مخصص، وسيكون لديك أيضًا القدرة على إلغاء انتهاء الصلاحية إذا كنت بحاجة إلى الحفاظ على الدردشة سليمة.

وسيتم تطبيق أي تواريخ انتهاء محددة على نفسك فقط وليس على المشاركين الآخرين، وبهذا سوف تستمر المجموعة في الوجود ولكن أنت غير موجود فيها.

ويبدو أن WhatsApp لن يقوم فقط بحذف مجموعة دون إخبارك، حيث ينص الوصف على أنه "ستتم مطالبتك بتنظيف المجموعات في تاريخ انتهاء الصلاحية." ومع ذلك، مثله مثل اختفاء الرسائل، يجب أن يساعد في تقليل الفوضى في حسابك وتوفير بعض مساحة تخزين الجهاز

من الجدير بالذكر أن، هناك ميزات قد طرحها واتساب من قبل ومنها قد لا تضطر إلى إرسال رسائل إلى دردشة جماعية لإبقاء أصدقاء WhatsApp محدثين، واكتشف WABetaInfo أن الكود في أحدث إصدار تجريبي لتطبيق WhatApp لنظام Android يتضمن إشارات إلى ميزة "رسالة إخبارية" غير معلنة، على الرغم من أن طريقة عملها الدقيقة غير واضحة، إلا أنها مساحة خاصة في علامة تبويب الحالة تتيح لك مشاركة المحتوى مع العديد من المتابعين، ويتم إخفاء الأسماء وتفاصيل الاتصال الأخرى بشكل افتراضي.