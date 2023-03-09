شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التجارة الفيدرالية تشدد الرقابة على تويتر منذ استحواذ إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثفت تحقيقات خصوصية تويتر التي تجريها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) منذ استحواذ إيلون ماسك عليها حيث تريد لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) معرفة من الذي تمكن من الوصول إلى الرسائل والمعلومات الداخلية في Twitter بفضل Elon Musk ، واللجنة تعمل على كيفية الحفاظ على أمان بيانات المستخدمين أثناء بيعها لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المكتبية القديمة وهذا جاء وفقا لتقرير نشر على صحيفة وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز كما ذكر موقع theverge.

وكشفت اللجنة الفرعية المختارة حول تسليح الحكومة الفيدرالية - وهي جزء من اللجنة القضائية لمجلس النواب التي يقودها الجمهوريون - عن الطلبات في تقرير جديد (PDF)، واصفة تصرفات لجنة التجارة الفيدرالية بأنها مضايقة ووفقًا للتقرير فإن لجنة التجارة الفيدراليه FTC، "أرسلت حتى الآن أكثر من اثني عشر خطاب طلب إلى Twitter منذ أن استحوذ Musk على الشركة.

كانت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تراقب Twitter منذ فترة طويلة قبل أن يشتري Elon Musk ، والأمر ليس استمرار التحقيقات فحسب، بل قامت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تبحث في قدرات شركة تويتر الحفاظ على أمان بيانات المستخدم، وتطوير خطة الاشتراك في Twitter Blue، وجمع المعلومات حول تصرفات المالك الجديد للشركة.

وطلبت لجنة التجارة الفيدرالية هذه التفاصيل وفقًا لأمر موافقة وافق Twitter على هذه الاجرات وكان هذا عام 2011 لتسوية الرسوم التي لم تحمي معلومات المستخدم بشكل صحيح، ثم توسعت في عام 2022 لاستخدام أرقام هواتف الأشخاص الأمنية لاستهداف الإعلانات وقامت اللجنه(FTC بطلب الى تويتر لإنشاء وتوثيق "برنامج شامل للخصوصية وأمن المعلومات" لتأمين معلومات المستخدمين.