شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. بين العملات المشفرة ICOs وIEOs والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت بعض المصطلحات التي ترتبط بتلك بالعملات الرقمية وتداولها مثل STO وICO وIEO، بعد العملة الأساسية والأكثر تداولاً في العملات المشفرة "البيتكوين".

وانتشر مفهوم عروض رمز الأمان STO أو Security Token Offerings، وبدأ الناس يفكرون فيها باعتبارها المرحلة الجديدة من عروض الطرح الأولي للعملات الرقمية ICO أو Initial Coin Offering، وحدث زخم متزايد لنوع جديد من جمع التمويلات القائم على البلوك تشين والمعروف باسم عرض التبادل الأولي IEO أو Initial exchange Offering.

وفي البداية يعتبر العرض الأولي للعملة الرقمية ICO وسيلة لجمع الأموال لمشروع جديد أو عمل تجاري أو استثماري من خلال استخدام العملات الرقمية وذلك عن طريق بيع رموز مميزة للمشروع حيث يكون لكل مشروع رموزه الخاصة، ويتوفر عدد محدد من الرموز للبيع بسعر ثابت، وعادة ما يكون هناك حد أدنى وحد أقصى للمساهمة يتم وضعهما لكل مستخدم ويجب الإلتزام بها بمجرد إطلاق عرض ICO، ولذلك يشبهه الكثيرون بعمليات الاكتتاب الأولي العام في البورصات IPO، ولكنهما يختلفان عن بعضهما بالطبع.

وتتشابه عروض التبادل الأولية IEOs إلى حد كبير مع عمليات الاكتتاب الأولي العام في البورصات IPO لكن الرموز / العملات رقمية يتم تقديمها من خلال البورصة، وليس للمستثمرين بشكل مباشر، حيث يجب أن تقوم البورصات بعمل الفحص التأميني اللازم وإتمام الشراكة مع مقدم العرض قبل إدراج الرموز بها، يجب أن تكون العملات الرقمية والرموز قابلة للتداول على الفور في البورصة بعد IEO

لا تزال عروض IEOs من الناحية الفنية شكلاً من أشكال عروض ICOs، لكن الفرق الرئيسي يكمن في مكان تقديم العملة أو الرمز المميز، ومن خلال اسمها يمكنك أن تقول أن رموز IEO المميزة يتم تقديمها في شكل تبادل شراكة بدلاً تقديمها مباشرة للمستثمرين.

في عملية إطلاق رموز ICO يمكن لأي شخص المشاركة ولكن في IEO يمكن لأعضاء محددين لهم علاقة بهذا الإطلاق فقط شراء الرموز المميزة أي أنها متاحة فقط للمستخدمين المسجلين في البورصة، ومع ذلك لا يوجد ما يمنعك من الانضمام إلى بورصة ما إذا كنت مهتمًا بعملة معدنية معينة من المقرر إصدارها، لذلك لا توجد بالفعل أي عقبات أمام مستثمر التجزئة العادي.

في بعض الحالات قد يكون الشراء في IEO أسهل من ICO، فبدلاً من الاضطرار إلى متابعة الخطوات المحددة لكل ICO فردي، ما عليك سوى اتباع الإجراء القياسي لشراء وتخزين الرموز المميزة من تلك البورصة المحددة. وفي نواحِِ كثيرة يتم تقييد العملية من عرض إلى عرض، حيث يحدد التبادل شروط الشراء.