شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكونجرس يصدر قانونًا جديدًا يسمح بحظر TikTok على مستوى البلاد.. اعرف تفاصيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح حظر TikTok أقرب مما كان عليه فى أى وقت مضى بعد تقديم الكونجرس مساء أمس الثلاثاء مشروع قانون من شأنه أن يسهل على إدارة بايدن تقييد الوصول إلى تطبيق مشاركة الفيديو الشهير.

ووفقا لتقرير ذا فيرج، فإن مشروع القانون الذي قدمه الحزبان بقيادة السناتور مارك وارنر (ديمقراطي - فرجينيا)، سيمكن وزير التجارة من حظر التقنيات والشركات الأجنبية من العمل في الولايات المتحدة إذا كانت تمثل تهديدًا للأمن القومي، في حين لم يتم ذكر TikTok صراحةً فى نص القانون، فإن الإجراء يشمل الشركات فى البلدان المتخاصمة بما فى ذلك الصين وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا.

و"اليوم، التهديد الذي يتحدث عنه الجميع هو TikTok، وكيف يمكنها تمكين المراقبة من قبل الحزب الشيوعي الصيني، أو تسهيل انتشار حملات التأثير الخبيث في الولايات المتحدة قبل TikTok، ومع ذلك كانت Huawei و ZTE، هما اللذان هددنا من قبل، وقال وارنر "نحن بحاجة إلى نهج شامل قائم على المخاطر يتعامل بشكل استباقي مع مصادر التكنولوجيا التي يحتمل أن تكون خطرة قبل أن تكتسب موطئ قدم في أمريكا، لذلك نحن لا نلعب Whac-A-Mole ونسعى للحاق بالركب بمجرد أن تكون موجودة في كل مكان بالفعل."

وينشىء مشروع القانون عملية رسمية للوكالات الحكومية "لردع أو تعطيل أو منع أو حظر أو التحقيق أو التخفيف بطريقة أخرى" من الخدمات التي تعتبرها مهددة، طالما لديها إمكانية الوصول إلى "البيانات الشخصية الحساسة" من أكثر من مليون شخص أمريكي.

وقد يعني ذلك إجبار الشركات الأمريكية - بما في ذلك مشغلي متاجر التطبيقات مثل Apple و Google - على قطع العلاقات مع TikTok أو الكيانات المماثلة، ويوفر مشروع القانون أيضًا لوزير التجارة عددًا قليلاً من الأدوات الأقل للتخفيف من المعاملات المحفوفة بالمخاطر ، مثل القدرة على إجبار الشركات على تصفية الخدمات.

ويأتي مشروع قانون Warner بعد أيام قليلة من دفع لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب من خلال إجراء منفصل لتقييد الوصول إلى TikTok، ومن شأن قانون ردع الخصوم التكنولوجيين لأمريكا، أو قانون البيانات، أن يوجه الرئيس جو بايدن إلى معاقبة أو حظر TikTok إذا قررت الإدارة أنها تشارك بيانات المستخدم الأمريكية مع أفراد مرتبطين بالحكومة الصينية.

وعلى عكس مشروع قانون مجلس النواب، فإن إجراء وارنر في مجلس الشيوخ من شأنه أن يخلق إطارًا لتقييم ومعاقبة الشركات الأجنبية التي تشكل خطرًا على أمن الولايات المتحدة، بدلاً من مجرد استهداف TikTok كشركة.

ولا ينبغي أن نسمح لأي شركة خاضعة لإملاءات الحزب الشيوعي الصيني بجمع بيانات عن ثلث سكاننا - وعلى الرغم من أن TikTok هو أحدث مثال ، فلن يكون الأخير"، وقال السناتور مايكل بينيت (ديمقراطي عن ولاية كارولينا الشمالية)، أحد مقدمي مشروع القانون ، في بيان مساء أمس لا يمكن للحكومة الفيدرالية الاستمرار في معالجة التكنولوجيا الأجنبية الجديدة من الدول المعادية بطريقة لمرة واحدة ، ونحن بحاجة إلى آلية إستراتيجية ودائمة لحماية الأمريكيين وأمننا القومي ".

ورداً على مشروع قانون Warner ، قال المتحدث باسم TikTok Brooke Oberwetter إن الإجراء غير ضرورى ونفت TikTok مرارًا وتكرارًا أنها تخزن بيانات المستخدم الأمريكية في الصين، وهو الخوف الأساسي للمسؤولين الفيدراليين.

وعلى الرغم من هذه الادعاءات والوعود للحد من مخاطر السلامة، ظلت الشركة عالقة في مفاوضات مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) للبقاء تعمل في الولايات المتحدة لأكثر من ثلاث سنوات.

ويوم الاثنين من الاسبوع الجارى، قدم مسؤول في TikTok كلمة رئيسية تفصيلية عن مشروع تكساس، وهو أكبر جهد للشركة للتخفيف من التهديدات الخارجية لبيانات الولايات المتحدة، وسيؤدي الاقتراح إلى عزل معظم عمليات TikTok الأمريكية من ByteDance ، الشركة الأم الصينية، كما ستلعب أوراكل لاري إليسون دورًا في تدقيق تدفقات البيانات الأمريكية.

ونحن نقدر أن بعض أعضاء الكونجرس لا يزالون على استعداد لاستكشاف خيارات لمعالجة مخاوف الأمن القومي التي ليس لها تأثير في فرض الرقابة على ملايين الأمريكيين، وقال Oberwetter إن الحظر الأمريكي على TikTok هو حظر على تصدير الثقافة والقيم الأمريكية إلى أكثر من مليار شخص يستخدمون خدماتنا في جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يمثل الرئيس التنفيذي لشركة TikTok Shou Zi Chew أمام الكونجرس لحضور جلسة استماع للجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب في وقت لاحق من هذا الشهر.