شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسنجر يعود أخيرا إلى فيسبوك بعد انفصالهما فى عام 2014 ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Meta رسميًا أنها تجرى اختبارًا يضيف Messenger مرة أخرى إلى تطبيق Facebook، وكتب زعيم Facebook توم أليسون فى أحدث منشور: "سترون أننا نوسع هذا الاختبار قريبًا"، وسيتم لم شمل Messenger مع تطبيق Facebook.

وتم تقسيم Facebook و Messenger لأول مرة في عام 2014، حيث صرح الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في ذلك الوقت أن استخدام Messenger كتطبيق منفصل يتيح "تجربة أفضل"، وفقا لتقرير the ver

وعكس Meta هذا التغيير ولم يكن مفاجأة كبيرة، وفى يونيو الماضاأبلغ أليكس هيث من The Verge عن خطط Meta لإعادة Messenger أخيرًا إلى Facebook ، بينما اكتشف مستشار الشبكات الاجتماعية Matt Navarra أيضًا أن Meta تختبر الميزة في ديسمبر الماضي.

كما أشار زميلي أليكس فى العام الماضى، يقوم Facebook بإجراء التغيير للتنافس بشكل أفضل مع TikTok، الذي يحتوي على خيارات المراسلة المضمنة التي تخلص منها Facebook منذ ما يقرب من عقد من الزمان، ولا تذكر Meta عدد الأشخاص الذين سيبدأون في رؤية البريد الوارد المدمج، بالرغم من ذلك، أنا شخصياً سعيد لسماع أن Meta أعاد Messenger إلى Facebook، وسأكون أكثر سعادة عندما يعيده إلى إصدار متصفح الجوال من النظام الأساسي.

وفى إعلانها، كررت Facebook أيضًا أن لديها الآن عددًا أكبر من المستخدمين من أى وقت مضى، وكتب أليسون: "على عكس التقارير المختلفة فإن Facebook ليس ميتًا ولا يحتضر، ولكنه في الواقع حي ومزدهر مع ملياري مستخدم نشط يوميًا، ويستخدم الأشخاص Facebook لما هو أكثر من مجرد التواصل مع الأصدقاء والعائلة، ولكن أيضًا لاكتشاف ما هو أكثر أهمية بالنسبة لهم والتفاعل معه."

ومع ذلك، من غير الواضح عدد مستخدمي فيسبوك "اليوميين" هؤلاء الذين انخرطوا عن غير قصد في النشر على المنصة، وكشف تقرير من The New York Times أن العديد من المراهقين والشباب على Instagram لم يدركوا أنهم وضعوا علامة في المربع الذي يمنح Instagram الإذن لمشاركة منشوراتهم على Facebook عند التسجيل في المنصة، قال أحد مستخدمي Instagram البالغ من العمر 28 عامًا لصحيفة التايمز: "إنه شعور مخادع للغاية، هل الفيسبوك يعانى بشدة؟"