«النهاردة 8 مارس ومافيش زلازل حصلت».. «البحوث الفلكية» يرد على العالم الهولندي

الشارقة - اميمة ياسر -

رد الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على ما أُثير بشأن حدوث زلازل مدمرة يوم 8 مارس؛ بعد تصريحات العالم الهولندي، والبروفيسور التركي الذي حذّر من وقوع زلزال بقوة 10 ريختر في مدينة إسطنبول.

وقال "الحديدي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء، إن البحث العلمي يعتمد على أسس علمية، ومؤشرات محددة، مطمئنًا المواطنين من عدم وجود أي خطر يجعلهم حذرين من وقوع زلازل مدمرة.

وأكد أستاذ الزلازل بمعهد البحوث الفلكية أنه لم يتم تسجيل زلازل غير طبيعية من مراكز غير متخصصة، ولا توجد مؤشرات بشأن وقوع زلزال بقوة 8.5 ريختر اليوم 8 مارس.

وعن تحذير العالم التركي من وقوع زلزال بقوة 10 ريختر في إسطنبول، قال الحديدي: "ده بيكون له مؤشرات كثيرة بتحصل؛ العالم لم يشهد وقوع زلزال بهذه القوة؛ وأنا كراجل بتاع زلازل عندي مؤشرات ودلائل بتكلم بيها؛ وكل واحد يقول اللي يقوله؛ ده كلام به تضارب وغير مقنع؛ فيه ناس بتفكر تسافر وتمشي خوفًا من الزلازل".

وأشار إلى أن العالم يشهد وقوع زلازل بشكل طبيعي، ومعدلات يتم رصدها؛ ولا تؤثر على الأماكن التي تقع فيها، ويتم رصدها، مؤكدًا أن هذه الزلازل لا علاقة لها بزلزال تركيا.

وتابع الدكتور صلاح الحديدي: "الهزة الرئيسية فيه قبلها زلازل بتحصل، وبعد كدة تأتي التوابع، ومركز الزلازل المصري، والمركز الأورومتوسطي لم يرصد وقوع زلازل مدمرة بالقوة التي تحدث عنها البروفيسور التركي؛ وهذا الحديث غير علمي؛ لأنه بلا دلالات".