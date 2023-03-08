شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع مبيعات المورد الرئيسى لمنتجات "أبل" رغم إعادة فتح الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مبيعات شركة "Hon Hai Precision Industry" في فبراير بنسبة 11.7% عن العام السابق، على الرغم من الدفعة التي تلقتها الشركة لمصنعها المخصص لتجميع هواتف آيفون من إعادة افتتاح الصين حسبما نقلت العربية نت.

وقالت الشركة الموردة لمنتجات "أبل"، والمعروفة أيضاً باسم "فوكسكون"، إن الإيرادات الشهرية انخفضت إلى 402 مليار دولار تايواني (13 مليار دولار) الشهر الماضي. ومع ذلك، أشارت الشركة في بيان، إلى أن توقعات الربع الأول "تتماشى تقريباً مع توقعات السوق"، بناءً على أرقام المبيعات في الشهرين الماضيين، وفقاً لما ذكرته "بلومبرج".

يذكر أن عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في الصين كانت في يناير من هذا العام بينما كانت في عام 2022 في شهر فبراير.

واستأنف الإنتاج في مجمع تجميع "آيفون" الضخم التابع للشركة التايوانية في مدينة "تشنجتشو" الصينية العمليات العادية في يناير، بعد الاضطرابات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا

وينصب الاهتمام على كيفية استمرار شعبية أجهزة آيفون، مع تعثر الطلب الإجمالي على الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم.

وتخطط "Hon Hai" لاستثمار حوالي 700 مليون دولار في مصنع جديد في الهند لزيادة الإنتاج هناك، حيث تبتعد المزيد من الشركات المصنعة عن الصين لتقليل التداعيات المحتملة من التوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين.