شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. Apple تحد من ميزة ProMotion والعرض الدائم على طرازات iPhone 15 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق شركة أبل سلسلة iPhone 15 في سبتمبر من هذا العام، ومن المرجح أن تتكون تشكيلة Apple القادمة من أربعة طرز - iPhone 15 و iPhone 15 Plus و iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max، ومن المتوقع أن يحمل iPhone 15 Pro Max لقب "Urtla" هذا العام.

ولم تكشف Apple بعد عن تفاصيل الجيل القادم من الهواتف الذكية، حيث كانت هناك العديد من التسريبات والتقارير حول الهواتف القادمة، ويدعي تقرير أن Apple ستقيد ميزات معينة في التشكيلة القادمة على طرازي iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max الأغلى ثمناً.

وفقًا للتفاصيل التي تمت مشاركتها بواسطة tipster yeux1122 في منشور على Naver (عبر GSMArena)، وستقوم Apple بتقييد معدل التحديث العالي ووظيفة Always-On Display (AOD) على طرازات iPhone 15 Pro.

وستقتصر شاشات LTPO بمعدل تحديث 120 هرتز على طرازي Pro، iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max ، وفقًا لما ذكره Tipster، استخدمت Apple نفس الإستراتيجية مع iPhone 14 Pro و 14 Pro Max العام الماضي، بالإضافة إلى iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max في عام 2021.

وألمح تقرير حديث أيضًا إلى أن طرازات Pro من تشكيلة iPhone 15 ستأتي بإطارات أرق بشكل ملحوظ من سابقاتها وستتضمن شاشات أكثر غامرة من Dynamic Island التي تشق طريقها إلى طرازي iPhone 15 و iPhone 15 Plus غير Pro - ترقية ملحوظة من سلسلة iPhone 14.

نظرًا لأن شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كوبرتينو قد وعدت في وقت سابق باتباع إرشادات الاتحاد الأوروبي المتعلقة باستخدام منفذ USB من النوع C، فقد تكون تشكيلة iPhone 15 هي أول أجهزة iPhone التي يتم شحنها مع منافذ شحن USB Type-C وفقًا لتسريب حديث، قد تدعم الهواتف فقط ملحقات USB من النوع C التي تحمل شهادة Made for iPhone (MFi). وفقًا للتقرير، قد تفرض Apple قيودًا على سرعة الشحن ووظائف الكابلات غير المدعومة.