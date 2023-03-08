شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محرك DuckDuckGo يدعم البحث بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح DuckDuckGo أحدث محرك بحث لدمج الذكاء الاصطناعي حيث أعلنت الشركة عن أداة جديدة، تسمى DuckAssist ، تقوم تلقائيًا بسحب وتلخيص المعلومات من ويكيبيديا ردًا على أسئلة معينة، هذا ما نشره موقع theverge

وتبني DuckDuckGo إجابات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في محرك البحث الخاص بها،حيث يلخص DuckAssist الإجابات من Wikipedia ويعرضها أعلى نتائج بحث DuckDuckGo.

ويتم نشر الإصدار التجريبي من DuckAssist على محرك البحث في الوقت الحالي - ولكن فقط من خلال تطبيقات الجوال وإضافات المتصفح DuckDuckGoويقول Gabriel Weinberg، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة DuckDuckGo ، إن الشركة ستضيفه إلى محرك البحث المستند إلى الويب إذا سارت التجربة "بشكل جيد".

عند إدخال سؤال يمكن لـ DuckAssist المساعدة فيه، سترى مربعًا يقول "يمكنني التحقق لمعرفة ما إذا كانت ويكيبيديا لديها معلومات ذات صلة بهذا الموضوع ، فقط اسأل" في أعلى نتائج البحث.

اضغط على الزر الأزرق "اسأل"، وستحصل على إجابة من إنشاء الذكاء الاصطناعي باستخدام معلومات ملخصة من ويكيبيديا.

إذا كان DuckAssist قد أجاب بالفعل على سؤال مرة واحدة من قبل، فسيظهر هذا الرد تلقائيًا، مما يعني أنك لن تضطر إلى "طرحه" نفس الشيء عدة مرات.

في حين أن الأداة مبنية على نماذج لغة من OpenAI ، الشركة التي تصنع ChatGPT ، والأنثروبيك المدعوم من Google ، يقول Weinberg إنها ستحتفظ بنفس التركيز على الخصوصية مثل DuckDuckGo.

ووفقًا للإعلان، لن تشارك DuckAssist أي معلومات تعريف شخصية مع OpenAI و Anthropic ، ولن تستخدم أي من الشركتين أسئلتك المجهولة لتدريب وفقًا لـ DuckDuckGo ، لن يكون لدى DuckAssist إجابة لكل سؤال؛ ومن المرجح أن تظهر الميزة مع الاستعلامات التي لها "إجابات مباشرة في ويكيبيديا."

وهذا يعني استفسارات مثل "ما هو فهرس محرك البحث؟" بدلاً من أسئلة أكثر ذاتية مثل "ما هو أفضل محرك بحث؟" من المرجح أيضًا أن يظهر DuckAssist إذا قمت بإلحاق "wiki" بسؤالك.

وتقول DuckDuckGo أن الميزة تستخدم "أحدث تنزيل كامل لـ Wikipedia متاح"، والذي مضى عليه حوالي بضعة أسابيع، لذلك قد لا تتمكن من المساعدة إذا كنت تبحث عن شيء بعد ذلك.

ومع ذلك، تخطط الشركة لتحديث هذا في المستقبل ، بالإضافة إلى إضافة المزيد من المصادر لـ DuckAssist للاستفادة منها.