شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Twitterينهى صلاحية خدمة Tor لحماية الخصوصية والأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى تويتر صلاحية شهادة موقع Tor onion الخاص به، حيث يقول Tor أنه اتصل بتويتر بشأن تجديد شهادة الموقع ولكن لم يجدد وهذا يؤدى بشكل فعال إلى القضاء على خدمة حماية الخصوصية التي قدمها المتصفح العام الماضي، ويؤدي زيارة عنوان الموقع الخاص بـ Tor الآن إلى إرسال تحذير بأن الشهادة التي تتحقق من صحة الموقع قد انقضت، حيث انتهت صلاحية الشهادة في السادس من (مارس) ، قبل يومين فقط من ذكرى إطلاق الموقع لمدة عام، ولم يعد لدى Twitter قسم اتصالات يسأل عن التغيير، لكن Tor Project أكد انتهاء الخدمة وهذا ما ذكره موقع The Verge.

قال مدير الاتصالات بافيل زونيف ان موقع Onion لم يعد متاحًا الان وعلى ما يبدو عدم وجود خطط لتجديده، وفي بيان إن مشروع Tor قد تواصل مع Twitter للنظر في إعادة النسخة الأصلية من منصة التواصل الاجتماعي إلى الإنترنت، "الأشخاص الذين يعتمدون على خدمات البصلة للحصول على طبقة إضافية من الحماية ويضمنون أنهم يصلون إلى المحتوى الذي يبحثون عنه لديهم الآن طريقة أقل للقيام بذلك بأمان." لا يزال بإمكانك زيارة Twitter.com عبر متصفح يعمل بنظام Tor ، لكنك لن تحصل على المزايا الإضافية التي يوفرها Tor-specifi