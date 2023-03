شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقف إنتاج أفلام Star Wars من Kevin Feige وPatty Jenkins والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تعليق أفلام Star Wars من Kevin Feige و Patty Jenkinsوفقًا لـمجلة Variety حسب ما ذكر موقع theverge، ولم تعد أفلام Star Wars القادمة من إنتاج Rogue Squadron و Kevin Feige قيد الإنتاج.

وأصبحت قائمة إنتاج Star Wars أصغر قليلاً، وفقًا لتقرير من مجلهVariety ، لم يعد هناك تطوير سلسله أفلام Star Wars القادمة من رئيس Marvel Kevin Feige ومخرجة Wonder Woman باتي جينكينز.

وسمعنا لأول مرة عن فيلم Star Wars محتمل من كاثلين كينيدي رئيسة شركة Feige و Lucasfilm في عام 2019، لكن مصادر قريبة من الموقف أخبرت مجلهVariety أنه تم تأجيله، الأمر نفسه ينطبق على فيلم Rogue Squadron الذي كان Jenkins يعمل عليه، وهذا ليس مفاجئًا نظرًا لتأجيل إنتاجه في عام 2021 وتم تأجيله مرة أخرى العام الماضي. في ديسمبر، أعربت جينكينز عن عدم اليقين بشأن مستقبل الفيلم، مشيرة في ذلك الوقت إلى أنها لم تكن "تعرف ما إذا كان سيحدث أم لا".

وعلى الرغم من هذه النكسات، ذكرت مجلة Variety وذكره موقع theverge أن الإنتاج لا يزال مستمرًا في فيلم Star Wars للمخرج Taika Waititi وأنه قد يلعب دور البطولة فيه، وايتيتي، مخرج فيلم Thor: Love and Thunder and Thor أخرج راجناروك أيضًا عدة حلقات من The Mandalorian.

أخبرت المصادر أيضًا مجله Variety أن Lucasfilm "ملتزم" بفيلم Star Wars من مؤلف Lost المشارك دامون ليندلوف وشارمين عبيد تشينوي الحائزة على جائزة الأوسكار، والتي عملت مع السيدة مارفل. أوه، وهناك أيضًا فيلم حرب النجوم المحتمل لمخرج Deadpool 3 شون ليفي، الذي أصبح عازمًا على تحقيق ذلك.

يمكن أن يحدث الكثير من الآن وحتى كانون الأول (ديسمبر) 2025 ، وهو الوقت الذي من المتوقع أن تطلق فيه ديزني فيلمها التالي Star Wars، واشارة المجله انهاتأمل أن نحصل على بعض المعلومات القوية حول مستقبل الامتياز خلال احتفال حرب النجوم الذي ينطلق في 7 أبريل.