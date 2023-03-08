شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل: مؤتمر المطورين Goolge I/O 2023 سينطلق فى 10 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن موعد عقد حدثها السنوي للمطورين Google I/O، الذي سيكون مختلفًا بعض الشيء عن الأحداث التي عُقدت خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقاً لموقع aitnews.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية إن Google I/O 2023 سينطلق في 10 مايو المقبل، وسيكون وجاهيًا لعدد محدود من الجمهور، ومتاحًا للمشاهدة عبر الإنترنت للجميع. ويمكن للراغبين بحضوره التسجيل اعتبارًا من اليوم.

وأعلن عن موعد الحدث الرئيس التنفيذي لشركة جوجل (سوندار بيتشاي) في تغريدة له على موقع تويتر، حيث قال: «متحمس لأن يكون GoogleIO هذا العام في 10 مايو، مباشرًا من (شورلاين أمفيثياتر) في (ماونت فيو)".

ويُتوقع أن يركز حدث المطورين من جوجل هذه السنة على الذكاء الاصطناعي التي تعمل الشركة على تطويرها، وقد تعلن الشركة عن أخبار تتعلق بروبوت الدردشة الذكي (بارد) Bard المنافس لروبوت (شات جي بي تي) ChatGPT الشهير، بالإضافة إلى منتجات أخرى لتوليد الصور، أو كتابة الأكواد للتطبيقات، أو اختبار النماذج الأولية للمنتجات.

يُشار إلى أن جوجل اعتادت خلال السنوات الماضية على تخصيص الحدث للإعلان عن الإصدارات الجديدة من نظام أندرويد، بالإضافة إلى بعض الإعلانات الجديدة المتعلقة بالأجهزة.

ويُشاع أن جوجل قد تعلن عن تفاصيل بهاتفها الذكي (بكسل 7أي) Pixel 7A، بالإضافة إلى هاتفها الذكي القابل للطي الذي طال انتظاره (بكسل فولد) Pixel Fold، وقد تعلن الشركة عن شيء يتعلق بحاسوبها اللوحي المرتقب، خاصةً أن البعض رأى في الصفحة الخاصة بالحدث ما يشير، من حيث التصميم، إلى الهواتف القابلة للطي أو الحواسيب اللوحية.