شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من التصيد إلى برامج الفدية..تعرف على أنواع الاحتيال عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم مجرمو الإنترنت مجموعة متنوعة من أنواع الهجوم لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت، يتضمن ذلك البرامج الضارة والبريد الإلكتروني وخدمات المراسلة الفورية لنشر البرامج الضارة ومواقع الويب المخادعة التي تسرق بيانات المستخدم وعمليات الخداع واسعة النطاق والمتقنة.

ووفقا لما ذكره موقع "fortinet"، يمكن تقسيم الاحتيال عبر الإنترنت إلى عدة أنواع رئيسية من الهجمات، بما في ذلك:

1. التصيد الاحتيالي والتحايل: استخدام البريد الإلكتروني وخدمات المراسلة عبر الإنترنت لخداع الضحايا من أجل مشاركة البيانات الشخصية وبيانات اعتماد تسجيل الدخول والتفاصيل المالية.

2. خرق البيانات: سرقة بيانات سرية أو محمية أو حساسة من مكان آمن ونقلها إلى بيئة غير موثوق بها، يتضمن ذلك البيانات المسروقة من المستخدمين والمؤسسات.

3. هجمات الحرمان من الخدمات (DoS): مقاطعة وصول حركة المرور إلى خدمة أو نظام أو شبكة عبر الإنترنت لإحداث أزمة.

4. البرامج الضارة: استخدام البرامج الضارة لإتلاف أو تعطيل أجهزة المستخدمين أو سرقة البيانات الشخصية والحساسة.

5. Ransomware: نوع من البرامج الضارة يمنع المستخدمين من الوصول إلى البيانات المهمة ثم يطالبون بالدفع مع وعد باستعادة الوصول، وعادةً ما يتم تسليم برامج الفدية عبر هجمات التصيد الاحتيالي.

6. اختراق البريد الإلكتروني للأعمال (BEC): شكل معقد من الهجوم يستهدف الشركات التي تقوم في كثير من الأحيان بمدفوعات بنكية، إنه يعرض حسابات البريد الإلكتروني الشرعية للخطر من خلال تقنيات الهندسة الاجتماعية لتقديم مدفوعات غير مصرح بها.