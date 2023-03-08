شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض فى أسعار البيتكوين بنسبة 0.88% خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت البيكوين انخفاضًا بنسبة 0.88 % في قيمتها، ليصل سعر البيتكوين عند 22155 دولارًا اليوم الأربعاء في كل من التبادلات الوطنية والدولية، انخفض سعر أقدم عملة وأكثرها استخدامًا بمقدار 301 دولارًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وغالبًا ما تحدد حركة سوق BTC المسار لأداء العملات المشفرة الأخرى.

وانضمت إيثر إلى بيتكوين حيث انخفضت قيمتها بنسبة 0.43 % اليوم الأربعاء، ويتم تداول ETH بسعر 1،560 دولارًا، وفقًا لموقع Gadgets 360.

"قال إدول باتيل، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لنموذج الاستثمار المشفر Mudrex، "انخفضت معظم العملات المشفرة في الـ 24 ساعة الماضية بعد التعليقات المتشددة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن رفع أسعار الفائدة، لا يوجد BTC أو ETH جاهزان للقيام بخطوة حادة، قد يستغرق التجار والمستثمرون بعض الوقت لفهم واستيعاب التعليقات المتشددة والشكوك المرتبطة ببنك سيلفرغيت".

وأظهرت بيانات من CoinMarketCap أن التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة انخفض بنسبة 1.20 % خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 1.02 تريليون دولار.