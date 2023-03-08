شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يحتفل باليوم العالمى للمرأة بتغيير شعاره بلوحة فنية كرتونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محرك البحث جوجل باليوم العالمي للمرأة 2023، والذي يتزامن 8 من مارس من كل عام، وقام بتغيير شعاره على صفحته الرئيسية، حيث قام بتغيير شعاره بلوحة فنية كرتونية تعبر عن إسهامات المرأة في مختلف المجالات والصعوبات التي قد تتعرض لها في حياتها اليومية، ودورها كأم وعاملة في المجتمع.

ويتم الاحتفال بيوم المرأة العالمي في 8 مارس من كل عام، وذلك تقديرًا للمرأة وللدلالة على احترامها ولإنجازاتها في المجالات المختلفة.

وتعود قصة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة إلى سنة 1856 حين خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع نيويورك على الظروف اللا إنسانية التي كن يجبرن على العمل تحتها، ورغم أن الشرطة تدخلت لتفريق المتظاهرات إلا أن المسيرة نجحت في دفع المسئولين إلى طرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية.

وفى 8 مارس 1908م عادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد فى شوارع مدينة نيويورك لكنهن حملن هذه المرة قطعاً من الخبز اليابس وباقات من الورود في خطوة رمزية لها دلالتها واخترن لحركتهن الاحتجاجية شعار "خبز وورود".

وشكلت مُظاهرات الخبز والورود بداية تشكل حركة نسوية متحمسة داخل الولايات المتحدة خصوصاً بعد انضمام نساء من الطبقة المتوسطة إلى موجة المطالبة بالمساواة والإنصاف رفعن شعارات تطالب بالحقوق السياسية وعلى رأسها الحق فى الانتخاب، وبدأ الاحتفال بالثامن من مارس كيوم المرأة الأمريكية تخليداً لخروج مظاهرات نيويورك سنة 1909.