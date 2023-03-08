شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طريقة تخلص هاتفك من مشكلة "واتساب" المتعلقة بالذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من مستخدمي تطبيق واتساب، فقد تعاني من مشكلة الذاكرة الممتلئة بهاتفك، وتعرف أن تطبيق المحادثة يشغل جزءاً كبيراً من مساحة الهاتف ولكنك لا تعرف ما هو الحل، حيث تشغل الصور والفيديوهات التي تصل إليك بشكل متواصل عبر واتساب جزءاً كبيراً من ذاكرة الهاتف، وتفاجئ بتنبيه من الهاتف يفيد بأن الذاكرة ممتلئة عن آخرها، خاصة إذا كان هاتفك من النوعية ذات الذاكرة المحدودة التي تبلغ سعتها 64 جيجابايت فقط، بل حتى يمكن أن يمتد الأمر إلى الهواتف ذات الذاكرة 128 جيجابايت وأكثر.

وتبدأ المشكلة مع تراكم هذه الوسائط على ذاكرة الهاتف، حتى لو ضغط المستخدم على خيار (Never)، أي "أبدا" في خانة (save to Camera Roll) داخل "إعدادات واتساب"، وتعني حفظ الصور والفيديوهات في شريط الكاميرا الخاصة بالهاتف، وفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية".

ويقول موقع "wired" التقني إن "واتساب" يحمل الصور والفيديوهات الواردة إليك على الهاتف بشكل تلقائي، والحل يبدأ بالتأكد من حجم المساحة التي تحتلها رسائل "واتساب" على هاتفك بالخطوات التالية:

- الذهاب إلى الإعدادات الخاصة بالهاتف وليس التطبيق.

- الضغط على رمز ذاكرة الجهاز، بحيث ستظهر لك أكثر التطبيقات استهلاك للذاكرة في أعلى الصفحة، كما في حالة هواتف "آيفون".

- إذا كان المستخدم يعتمد كثيرا على الصور والفيديوهات في "واتساب" سيظهر في صدارة القائمة.

وفي حال أراد المستخدم التخفيف من حجم الذاكرة التي يحتلها "واتساب" على هاتفه، عليه القيام بما يلي:

- التوجه إلى إعدادات "واتساب".

- الضغط على خانة الذاكرة (Storage and Data).

- وبعد ذلك، الضغط على (Manage Storage)، وستظهر لك حينها أكثر الحسابات التي أرسل أصحابها وسائط متعددة احتلت مساحة كبيرة من ذاكرة الهاتف.

- وبوسع المستخدم في النهاية الضغط على أي حساب لحذف الصور والفيديوهات والوثائق الواردة منه، إما عن طريق حذف كل واحدة منها على حدة أو حذفها كلها، بحسب الحاجة.

ولكون هذه المشكلة تبدو مزعجة لكثيرين، خصص لها "واتساب" صفحة كاملة في مركز المساعدة التابع له.