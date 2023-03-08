شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بحث جديد: الطعام الذى نأكله يدمر المناخ وإليك كيفية إصلاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجد بحث جديد أن نظام الغذاء العالمي، والصناعة الزراعية التي تدعمه، يمكن أن تسبب قدرًا كبيرًا من الاحتباس الحراري مثل كل النشاط البشري الذي تسبب فيه منذ الثورة الصناعية.

ولقد ارتفعت درجة حرارة الكوكب بالفعل بنحو 1.1 درجة مئوية منذ عصور ما قبل الصناعة، وقد لا يبدو هذا كثيرًا لكنه المحرك الأساسي للطقس الأكثر قسوة وسلسلة من الآثار الخطيرة الأخرى لتغير المناخ، وفقا لتقرير theverge.

وفي ظل الوضع الراهن، يمكن لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من نظامنا الغذائي وحده تدفئة الكوكب بدرجة إضافية، وهذا كافٍ لتفجير الأهداف المناخية العالمية السابقة المنصوص عليها في اتفاقية باريس وتكثيف الكوارث المناخية بشكل كبير .

ولحسن الحظ، هناك طرق لمنع هذا السيناريو القاتم وفقًا للبحث الذي نُشر اليوم في مجلة Nature Climate Change لكن سيتعين علينا إعادة التفكير في الطريقة التي نزرع بها ونأكل ونتعامل مع نفايات طعامنا.

وتقول كاثرين إيفانوفيتش، المؤلفة الرئيسية للبحث الجديد والمرشحة لنيل درجة الدكتوراه في جامعة كولومبيا: "الجميع يأكل". وتقول إن اعتبار الأثر البيئي لغذاءنا "مهم لأننا ننظر إلى المستقبل من حيث دعم سكان العالم ، مع الحفاظ على مستقبل مناخي آمن".

وتدفقت إيفانوفيتش وزملاؤها من خلال تقييمات مقدار التلوث الذي تنتجه المواد الغذائية المختلفة ثم وضعوا نمذجة لمدى مساهمة كل منها في الاحتباس الحراري حتى عام 2100، وبشكل عام، إذا استمر العالم في إنتاج واستهلاك الغذاء بالطريقة التي يفعلها اليوم، يمكن لقطاع الغذاء وحده أن يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الكوكب بمقدار 0.9 درجة مئوية إضافية.

وهناك عدد قليل من مجموعات الطعام على وجه الخصوص مسؤولة عن 75% من هذا الاحترار العالمى إنها أطعمة تحتوي على مصادر عالية للميثان، وهو غاز دفيئة قوي أقوى 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون في العقدين الأولين بعد إطلاقه.

وتحتل لحوم الأبقار ولحوم الحيوانات المجترة الأخرى، وهي فئة تضم ثدييات ذات حوافر بأربع مقصورات معدة مثل الماعز والأغنام، أعلى القائمة عندما يتعلق الأمر بالتسبب في تغير المناخ، ويأتي الأرز ومنتجات الألبان بعد ذلك، وهما المجموعتان الغذائيتان الأخريان المسؤولتان عن مجموعة كبيرة من انبعاثات الميثان.

وهكذا اشتهرت الأبقار بغازها عندما يتجشأون يطلقون غاز الميثان، كما يطلق روثهم غاز الميثان وغاز آخر من غازات الدفيئة القوية ، وهو أكسيد النيتروز، لكن الناس ما زالوا مخطئين.

وارتفع الاستهلاك العالمى للحوم بنسبة 500%بين عامي 1992 و2016 إلى جانب النمو السكاني والدخل واعتماد المزيد من الأنظمة الغذائية الغربية في جميع أنحاء العالم.

وبعد اللحوم المجترة ، يعتبر الأرز العنصر الغذائي المسؤول عن معظم الاحتباس الحراري حيث أن حقول الأرز المغمورة هي أرض خصبة للميكروبات المنتجة للميثان، والأرز غذاء أساسي لكثير من دول العالم وهذا هو سبب تأثيره البيئي الكبير، ولكن على أساس السعرات الحرارية ، فإن الأرز والأطعمة النباتية الأخرى أقل كثافة بكثير من غازات الاحتباس الحراري من الأطعمة الحيوانية.

وسلط مؤلفو البحث الجديد الضوء على ثلاث خطوات كبيرة يجب اتخاذها للحد من تلوث غازات الاحتباس الحراري من الغذاء، وهي استراتيجيات يمكن أن تقلل احتمالية الاحترار العالمي بأكثر من النصف.

وأصعب هذه التكتيكات هو أن يتكيف البشر مع مخاطر المناخ التي نواجهها من خلال تغيير أنظمتنا الغذائية، وفي هذه الحالة، لا يطلب الباحثون أي شيء مفرط أو حتى يأكل الناس نباتيًا، ونماذجهما التي وجدت انخفاضًا بنسبة 55% في مساهمة قطاع الغذاء في الاحتباس الحراري في المستقبل، يعتمد على الأشخاص الذين يتبعون توصيات نظام غذائي صحي من كلية الطب بجامعة هارفارد .

وتتضمن هذه التوصيات نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين يقلل من الدهون المشبعة والكوليسترول، وقد يستلزم ذلك سكان البلدان الأكثر ثراءً تقليل استهلاكهم للحوم، في حين أن الأشخاص الذين يعانون من الفقر قد يزيدون من كمية اللحوم التي يأكلونها، وسارع إيفانوفيتش بالقول إن أي تغييرات في النظام الغذائي يجب أن تحترم التقاليد الثقافية.

وإن تغيير الأنظمة الخاصة بكيفية إنتاج الطعام ومعالجة النفايات لا يقل أهمية عن ذلك ، يُفقد أو يهدر ما يقرب من ثلث إنتاج العالم من الغذاء، والذي يستمر بعد ذلك في توليد انبعاثات غاز الميثان في مدافن النفايات، وسيكون التخلص من كميات أقل من الطعام أمرًا حاسمًا للجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إصلاحات بسيطة نسبيًا مثل تجار التجزئة الذين يعرضون المنتجات في عبوات أصغر.

وهناك جهود أكثر تعقيدًا في هندسة الأرز وراثيًا أو إنتاج علف الماشية الذي يقلل من انبعاثات الميثان، وعلى الرغم من أن هذه التقنيات يمكن أن تلعب دورًا في الحد من تغير المناخ ، إلا أنها بحاجة إلى أن تكون متوازنة مع الاستراتيجيات الأخرى التي تبعدنا عن "العمل المعتاد" الذي أوصلنا إلى فوضى مناخية في المقام الأول.

ويقول برنت كيم، مدير برنامج الأبحاث في مركز جونز هوبكنز لمستقبل قابل للعيش: "هناك قلق حقيقي من أنه إذا توقفنا كثيرًا عن الإصلاح التكنولوجي، فقد نتجاهل التدخلات السلوكية والسياساتية الأخرى التي نحتاجها" لم يشارك في البحث الجديد، "هناك دور مطلق للتكنولوجيا، لكنني أعتقد أنه يجب النظر إلى ذلك بشكل شامل. تغير المناخ مشكلة خطيرة وعاجلة، ولن تكون هناك رصاصة فضية واحدة ".