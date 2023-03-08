شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رسائل المعايدة وطلبات المواعدة.. أحدث أساليب هجمات الانترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الهجمات الالكترونية الضحايا من خلال الخدمات عبر الإنترنت، حيث تشمل على أنشطة احتيالية تقدر بملايين الدولارات كل عام، وتستمر الأرقام في الزيادة مع توسع استخدام الإنترنت، وهنا نرصد لك أحدث أساليب هجمات الانترنت حتى تتجنب الوقوع فيها، وفقا لما ذكره موقع "fortinet".

بطاقات المعايدةتركز العديد من هجمات الإنترنت على الأحداث الشعبية لخداع الأشخاص الذين يحتفلون بها يتضمن ذلك أعياد الميلاد الشخصية وعيد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد وعيد الفصح، والتي يتم تمييزها عادةً بمشاركة بطاقات المعايدة مع الأصدقاء وأفراد العائلة عبر البريد الإلكتروني، فيستغل المتسللون هذا عادةً عن طريق تثبيت برامج ضارة في بريد إلكتروني



المواعدة عبر الإنترنت المواعدة عبر الإنترنت يستهدف مثال نموذجي آخر للاحتيال عبر الإنترنت عددًا كبيرًا من تطبيقات ومواقع المواعدة عبر الإنترنت، حيث يركز المتسللون على هذه التطبيقات لجذب الضحايا لإرسال الأموال ومشاركة البيانات الشخصية مع اهتمامات حب جديدة.

ينشأ المحتالون عادةً ملفات تعريف مزيفة للتفاعل مع المستخدمين، وتطوير علاقة، وبناء ثقتهم ببطء، ثم إنشاء قصة زائفة، وطلب المساعدة المالية من المستخدم.

بطاقة الائتمان يحدث الاحتيال في بطاقة الائتمان عادةً عندما يحصل المتسللون عن طريق الاحتيال على تفاصيل بطاقة الائتمان أو الخصم للأشخاص في محاولة لسرقة الأموال أو إجراء عمليات شراء. وغالبًا ما يستخدم المحتالون عبر الإنترنت بطاقات ائتمان أو صفقات قروض مصرفية جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها لجذب الضحايا، فعلى سبيل المثال، قد تتلقى الضحية رسالة من مصرفها تخبرها أنها مؤهلة للحصول على صفقة قرض خاصة أو تم توفير مبلغ كبير من المال لها. تستمر هذه الحيل في خداع الناس على الرغم من الوعي المنتشر بأن مثل هذه العروض جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها لسبب ما، بالتأكيد يعود للاحتيال. الأمير النيجيري الأمير النيجيري هناك أسلوب الاحتيال الكلاسيكي على الإنترنت، وهو نهج احتيال الأمير النيجيري شائعًا ومزدهرًا على الرغم من الوعي الواسع النطاق.

تستخدم عملية الاحتيال فرضية عائلة نيجيرية ثرية أو فرد يريد تقاسم ثروته مقابل المساعدة في الوصول إلى ميراثه، يستخدم تكتيكات التصيد لإرسال رسائل البريد الإلكتروني التي تحدد خلفية عاطفية ، ثم تجذب الضحايا إلى وعد بمكافأة مالية كبيرة.

تبدأ عملية الاحتيال عادةً بطلب رسوم رمزية للمساعدة في العمليات القانونية والأعمال الورقية مع وعد بمبلغ كبير من المال في المستقبل.

سيطلب المحتال حتماً رسومًا أكثر شمولاً لتغطية المزيد من المهام الإدارية وتكاليف المعاملات المدعومة بوثائق تأكيد ذات مظهر شرعي، ومع ذلك ، فإن العائد الموعود على الاستثمار لا يصل أبدًا.