شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تسهل على المستخدمين حذف بيانات الملء التلقائى لمتصفح كروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا شك أن ميزة الملء التلقائي في Google Chrome هي ميزة مفيدة للمستخدمين والتي تملأ تلقائيًا التفاصيل مثل العنوان وتفاصيل البطاقة وحتى كلمات المرور في الحقول المعنية، ومع ذلك ، فإنه يصبح مزعجًا في بعض الأحيان عندما لا يحتوي على بيانات محدثة أو عندما تكون البيانات غير مطلوبة تمامًا.

وقد ذكرت 9to5Google أن جوجل تخطط لإجراء بعض التغييرات على ميزة حذف الملء التلقائي التي ستسهل على المستخدمين حذف بيانات الملء التلقائي، ووفقًا للتقرير ، بدأت Google بالفعل في اختبار الميزة في أحدث إصدار من Chrome Canary.

وتتوفر ميزة الحذف السهل الجديدة لبيانات الملء التلقائي ، ومع ذلك ، يتم تعطيلها حاليًا افتراضيًا، ويمكن للمستخدمين تمكينه من خلال التوجه إلى قائمة العلم وتمكين "إظهار زر الحذف لإدخالات الإكمال التلقائي".

ويتم تسمية خيار القائمة على نحو مناسب لأنه يفعل بالضبط ما يقرأه، وهذا يعني أنه بمجرد تمكين الميزة ، فإنها تضيف زر حذف بجوار جميع إدخالات الملء التلقائي عندما تظهر على الشاشة أثناء ملء بعض البيانات.

وبحسب جوجل فعند التمكين ، ستحتوي إدخالات الإكمال التلقائي في ملء النوافذ المنبثقة على زر حذف، ومن المهم أيضًا ملاحظة أن زر الحذف الجديد قيد التطوير حاليًا لأنظمة سطح المكتب بما في ذلك Windows و macOS و Linux و ChromeOS.

كيفية الحصول على خيار الحذف الجديد هذا لملء البيانات تلقائيًا على Chrome

كما ذكرنا ، يتم طرح الميزة حاليًا في Canary build of Chrome، وهذا يعني أن المستخدمين سيطلبون تنزيل Chrome Canary وتثبيته على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. للتنزيل ، توجه إلى موقع Google Chrome على الويب وتوجه إلى قسم التنزيلات. قم بالتمرير لأسفل وقم بتنزيل إصدار Canary. بمجرد التنزيل ، قم بتثبيته على النظام.

لتمكين الميزة ، افتح قائمة العلم ثم ابحث عن زر إظهار زر الحذف لإدخالات الإكمال التلقائي، اختر خيار تمكين من القائمة المنسدلة وأعد تشغيل المتصفح، ومن الآن فصاعدًا ، ستبدأ في رؤية رمز حذف جديد مقابل كل بيانات الملء التلقائي.