شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة .. ازاي تبعت صور "بالجودة الأصلية" على واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح منصة واتس ب للمستخدمين العديد من المميزات، والتى كان أخرها "البحث في الرسائل حسب التاريخ" على أيفون ، والعرض المقسم لنظام أندرويد التجريبي للأجهزة اللوحية ، ولعل أحدث ميزة متاحة لمستخدمي أندرويد و أيفون وهي قيد التطوير حاليًا لمستخدمي سطح مكتب WhatsApp وهي ميزة "جودة الصورة" والتى تتيح للمستخدمين مشاركة الصور دون فقد جودتها الأصلية ودقتها.





كيفية إرسال صور بجودة أصلية على WhatsApp لنظام أندرويد1. قبل المتابعة ، تأكد من أن لديك أحدث إصدار من WhatsApp على جهاز أندرويد.

2. قم بتشغيل WhatsApp واضغط على زر القائمة ثلاثي النقاط في الزاوية العلوية اليمنى.

3. حدد خيار الإعدادات.

4. ثم ، اضغط على خيار التخزين والبيانات.

5. ضمن قسم جودة تحميل الوسائط ، انقر فوق جودة تحميل الصور.

6. ثم اختر الجودة التي تريدها من بين "تلقائي" أو "أفضل جودة" أو "توفير البيانات".

7. بمجرد التأكيد ، اضغط على زر موافق.





كيفية إرسال صور بجودة أصلية على WhatsApp لنظام iOS1. إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل ، فقم بتنزيل أحدث إصدار من WhatsApp لجهاز Apple الخاص بك.

2. قم بتشغيل WhatsApp على جهاز iOS الخاص بك واضغط على الإعدادات في الركن الأيمن السفلي.

3. اضغط على خيار التخزين والبيانات.

4. اضغط على خيار جودة تحميل الوسائط.

5. حدد من بين خيارات جودة الصورة المتاحة: "تلقائي" أو "أفضل جودة" أو "توفير البيانات".

6. اضغط على زر موافق بمجرد تحديد الخيار الذي تريده.