شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية جدولة بريد إلكتروني في Microsoft Outlook والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Outlook المملوك لشركة Microsoft أحد أشهر مزودي خدمة البريد الإلكتروني في جميع أنحاء العالم، ويتمتع مستخدموه بالقدرة على إرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني بالإضافة إلى إدارة حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم من مجموعة متنوعة من مزودي خدمة البريد الإلكترونى، كما يسمح لك بجدولة رسائل البريد الإلكتروني، وهي إحدى ميزاته الرئيسية التي يمكن أن تجعل عملك سريعًا وسهلاً.

جدولة رسائل البريد الإلكتروني في Outlookيمكن أن تكون هناك أوقات تريد فيها إرسال بريد إلكتروني مهم في وقت محدد. في هذه الحالات ، تكون جدولة رسالة بريد إلكتروني مفيدة لأسباب عديدة. يسمح Microsoft Outlook للمستخدمين بإنشاء بريد إلكتروني وجدولته في وقت لاحق على الويب وإصدارات سطح المكتب من التطبيق. من المهم ملاحظة أنه يجب مزامنة التاريخ والوقت على نظامك مع Outlook لهذا الغرض، وتُعرف الميزة أيضًا باسم "Outlook Delay Delivery" على سطح المكتب. في وقت كتابة هذا التقرير ، لا يمكن للمستخدمين جدولة بريد إلكتروني باستخدام تطبيق الهاتف المحمول.

كيفية جدولة بريد إلكتروني على Outlook على الويب - قم بتسجيل الدخول إلى Outlook على مستعرض ويب باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك. - اكتب بريدًا إلكترونيًا كالمعتاد.

- عندما يحين وقت جدولة بريدك ، انقر على خيار القائمة المنسدلة المتاح بجوار زر إرسال.

- حدد خيار جدولة الإرسال.

- حدد التاريخ والوقت اللذين تريد فيهما إرسال البريد الإلكتروني.

- اضغط على زر الإرسال.

- سيظهر بريدك الإلكتروني المجدول في مجلد المسودات حتى يتم تسليمه.