شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تخطط جوجل لجعل Android وPlay Store أكثر أمانًا في عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل معظم الهواتف الذكية على نظام التشغيل Android الذي طورته شركة Google، حيث يسمح Android للمستخدمين بتنزيل التطبيقات من متجر التطبيقات الرسمي ، Google Play، وقد حددت شركة التكنولوجيا العملاقة "المبادرات الرئيسية" التي ستتخذها لجعل Play Store و Android أكثر أمانًا في عام 2023.

وقد ادعت الشركة أنها ستركز هذا العام على جعل Android نظامًا بيئيًا أكثر خصوصية للموبايل، وبصرف النظر عن هذا، سيحصل قسم أمان البيانات في Google Play أيضًا على تحسينات، وسيوفر قسم أمان البيانات مزيدًا من الشفافية حول كيفية قيام المطورين بجمع بيانات المستخدم ومشاركتها وحمايتها، وعلاوة على ذلك ، يعد القسم الجديد أيضًا بتقديم مزيد من الوضوح والتحكم حول ممارسات الحذف.

لماذا تقوم Google بتحديث سياستها

وفقًا لـ Google ، حث المطورون الشركة على السماح لهم بتقديم مكونات web3 إضافية لتطبيقاتهم وألعابهم، وتتضمن هذه المكونات ترميز الأصول الرقمية مثل NFTs، ومع ذلك ، لاحظت Google أن المطورين بحاجة إلى الحفاظ على التوازن بين الابتكار وحماية بيانات المستخدم قبل المضي قدمًا في الخطة، وكان هذا هو سبب بدء Google في مناقشة سياسات البيانات وطرق تطوير النظام الأساسي لها للتعامل مع مثل هذه الفرص.

توسيع مجتمع مطوري Google Play

في الشهر الماضي ، أطلقت جوجل "Play Developer Community" لتقديم دعم أفضل للمطورين، ويعد Google Play Developer Helpline برنامجًا تجريبيًا قدمته الشركة ويقدم دعمًا مباشرًا للسياسة، وقالت الشركة إنها ستوسع أيضًا برنامجها التجريبي المتعلق بالمطورين.

وقالت الشركة إنها "وسعت نطاق التجربة إلى ما يقرب من 60.000 في 26 دولة (16.000 مطور و 9 دول أخرى منذ نوفمبر 2022). لقد أكملنا ما يقرب من 5000 جلسة لدعم السياسات مع المطورين وحصلت على درجة رضا تبلغ 90٪ "

السياسة الجديدة لتحسين حماية بيانات المستخدمين

قامت Google بتحسين متجر Play للعائلات. سيسمح متجر التطبيقات المحدث للمستخدمين باكتشاف تطبيقات أفضل بسهولة. سيحصل التطبيق الموجود في متجر Play أيضًا على تحديثات السياسة لحماية سلامة الأطفال.

تحسينات SDK في Google Play

طلب المطورون أيضًا من Google مساعدتهم في تحديد حزم SDK الأفضل والأكثر موثوقية. لذلك ، أدرج Google Play طرقًا ستسمح لموفري SDK بإرسال رسائل مباشرة إلى المطورين بخصوص المشكلات الحرجة. ستتوفر هذه الميزة لإصدارات SDK محددة عبر Play Console و Android Studio.

ستقوم هذه الميزة أيضًا بإعلام المطورين حول كيفية إصلاح الأعطال المتعلقة بـ SDK والتي تتضمن مكونات متعددة. يمكن للمطورين استخدام فهرس Google Play SDK ، والذي سيوفر لهم رؤى وبيانات الاستخدام لأكثر 100 مجموعة SDK تجارية شائعة على Google Play. هذا يعني أن هذه السياسات ستساعد الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android على أن تصبح أكثر أمانًا وأمانًا.