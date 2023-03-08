شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام Magic Eraser في Google Photos والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد أداة Magic Eraser من جوجل ميزة رائعة يرغب العديد من مستخدمي الهواتف الذكية في امتلاكها تحت تصرفهم، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إزالة أي كائن أو شخص غير مرغوب فيه من صورهم على الفور، وكانت هذه الميزة حصرية في البداية لهواتف Google Pixel الذكية ، ولكنها الآن متاحة لمستخدمي الهواتف الذكية الأخرى ، سواء Android أو iPhone ، ولكن مقابل رسوم.

ما هي Magic Eraser؟

Magic Eraser هي ميزة يمكنها تحسين تجربة المستخدم لأي هاتف ذكي بشكل كبير، وتم إطلاقه في عام 2021 وسرعان ما أصبح أحد أكثر الميزات التي يتم الحديث عنها في التصوير الفوتوغرافي بالهاتف المحمول، و تم تصميم هذه الميزة لاكتشاف أي كائنات أو أشخاص أو عناصر أخرى قد تكون في غير محلها في الصورة، بمجرد تحديدها ، توصي بإزالتها ، وبنقرة بسيطة ، تمحو الميزة المنطقة المحددة من الصورة.

ومن أكثر الأشياء إثارة في Magic Eraser أنه لا يقتصر على الاكتشاف التلقائي. إذا فقدت الميزة شيئًا ما أو أراد المستخدم إزالة شيء لم يتم اكتشافه ، فيمكنه يدويًا تحديد المنطقة المراد مسحها، ويقوم Magic Eraser بعد ذلك بإزالة المنطقة المحددة ويتنبأ حتى كيف سيبدو المشهد بدون الكائن الذي تمت إزالته. تعمل هذه الميزة أيضًا على تنعيم المشهد ، مما يجعله يبدو كما لو لم يكن الكائن موجودًا أبدًا.

ميزة أخرى مثيرة في Magic Eraser هي ميزة "التمويه"، حيث تعمل هذه الميزة على تغيير لون كائنات معينة في الصورة لجعلها تنسجم مع بقية المشهد. يمكن للمستخدمين الحصول على صورة أكثر تماسكًا وإمتاعًا من الناحية الجمالية باستخدام هذه الميزة.

وفي السابق ، كان Magic Eraser متاحًا فقط على هواتف Google Pixel الذكية. ومع ذلك ، فقد أتاحته Google الآن لمستخدمي الهواتف الذكية الأخرى من خلال خدمة الاشتراك الخاصة بهم ، Google One.