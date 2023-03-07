شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمي نفسك من التطبيقات الاستثمارية الوهمية؟.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغريك المحتالون بوعود بتحقيق عوائد عالية لذلك يستثمر الكثيرين في تطبيقاتهم الوهمية لكسب المال، وغالبًا ما يضغطون عليك لاتخاذ قرار استثماري سريعًا ، أو يقنعونك بأن الاستثمار مشروع، وفيما يلى نعرض كيفية اكتشاف التطبيقات الوهمية وحماية نفسك من عمليات الاحتيال الاستثمارية.





ما تحتاج إلى معرفتهعادة ما تأتي الاستثمارات ذات العائد المرتفع مع مخاطر عالية، فإذا كنت قد حصلت على وعدت بالحصول على عائدات عالية بأقل قدر من المخاطر ، فقم بإجراء بعض الأبحاث حول الفرصة والشركة:

- تحقق مما إذا كانت الشركة أو المستشار مسجلاً لدى مسؤولي الأوراق المالية الحكومية.

- لا تشعر بالضغط لاتخاذ قرار استثماري، خذ وقتك لتقرر ما إذا كان الاستثمار مناسبًا لك.





ما هي عمليات الاحتيال الاستثمارية؟يستدرجك المحتالون إلى مخططات الاستثمار والمنتجات والخدمات المالية المزيفة، عادةً ما يبيعون حيلهم بوعود بعوائد عالية ويقنعونك بالاستثمار من خلال التأكيد على عرض محدود الوقت أو فرصة معفاة من الضرائب أو معلومات داخلية.





علامات احتيال الاستثمار- أنت مطالب بدفع رسوم مقدمًا لعروض معينة.

- نضمن لك عائدًا مرتفعًا على استثمار منخفض المخاطر أو خالي من المخاطر.

- يتم إخبارك بأنه عرض محدود الوقت أو لمرة واحدة وعليك التصرف بسرعة لتجنب ضياع فرصة الاستثمار.

- يتم إعطاؤك معلومات داخلية أو سرية.

- يتم الضغط عليك لإرسال الأموال عبر التحويل الإلكتروني لإكمال المعاملة.





كيف تحافظ على أمان أموالك:- لا تشعر بالضغط لاستثمار أموالك ، خاصة عندما تحصل على مشورة استثمارية من شخص لا تعرفه، وإذا لم تكن متأكدًا من فرصة الاستثمار ، فاطلب المشورة المالية من محترف موثوق به.

- اعثر على معلومات على الإنترنت عن الشركة والاستثمار، تحقق من أي تاجر أو بائع في البحث عن التسجيل الحكومي له.

- احمِ دائمًا معلوماتك الشخصية والمصرفية ، مثل الرقم القومي ومعلومات بطاقة الائتمان وكلمات المرور.

- احذر من فرص الاستثمار التي تعد بعائد مرتفع مع القليل من المخاطر أو معدومة. خذ وقتك في البحث عن المنظمة أو الشركة.

- اقرأ الشروط والأحكام وافهمها بعناية قبل الدخول في أي اتفاقية أو إجراء عملية شراء