شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا نخفض أسعار الطرازين S و X فى الولايات المتحدة لتعزيز الطلب مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفضت Tesla سعر أغلى طرازاتها الكهربائية فى الولايات المتحدة ، مما خفض تكلفة الطراز S الجديد بنسبة تصل إلى 5% والطراز X بنسبة تصل إلى 10% ، وتنعكس تحديثات الأسعار بالفعل على موقع Tesla الإلكترونى .

وكما ذكرت رويترز تأتي بعد أيام فقط من إعلان الرئيس التنفيذي Elon Musk عن خطط لزيادة الإنتاج في منشأة Tesla في شنغهاي من أجل تلبية الطلب المتزايد الناجم عن تخفيضات الأسعار السابقة .

وبعد أحدث التخفيضات ، تشترك الآن Tesla Model S Plaid و Model X Plaid - إصدارات الأداء لكلتا السيارتين - بنفس السعر البالغ 109،990 دولارًا، وفقا لتقرير theverge.

وفي الوقت نفسه ، أصبح طراز Tesla Model S AWD الأساسي الآن 89،990 دولارًا ، بانخفاض عن 94،990 دولارًا، عندما كشفت Tesla لأول مرة عن إعادة تصميمها للسيارة مرة أخرى في يناير 2021 ، بدأت أسعار الموديل S عند 79،990 دولارًا.

وهذه هى المرة الثانية هذا العام التى تجرى فيها Tesla تخفيضات كبيرة على أسعارها ، بعد أن خفضت تكلفة سياراتها من طراز Y و Model X و Model S فى يناير بنسبة تصل إلى 20% ، وبعد هذه التخفيضات الأولية ، أعرب ماسك منذ ذلك الحين عن خططه لخفض تكاليف الإنتاج للمركبات الكهربائية المستقبلية إلى النصف خلال يوم المستثمر في تسلا في الأول من مارس ، وقال ماسك: "إن الرغبة في امتلاك سيارة تسلا عالية للغاية". "العامل المحدد هو قدرتهم على الدفع مقابل سيارة تسلا."

ولقد تلاعب منتج EV بشكل منتظم بتسعير سيارته على مدى السنوات القليلة الماضية ، بعد أن حقق في السابق زيادات عبر مجموعته بالكامل عدة مرات بين عامي 2021 و 2022 . ومع ذلك ، لم تكن التخفيضات الأخيرة في الأسعار موضع ترحيب خاص من قبل المشترين الحاليين.

وانطلقت الاحتجاجات في الصين في وقت سابق من هذا العام بعد تخفيضات تصل إلى 17% في المنطقة ، حيث طالب عملاء تسلا الذين اشتروا بسعر أعلى باسترداد الأموال، كما أعرب بعض مالكى سيارات تسلا في الولايات المتحدة عن استيائهم من التخفيضات المماثلة في الأسعار ، حيث أشار العملاء الحاليون إلى مخاوف بشأن الخسارة المفاجئة فى قيمة السيارة.