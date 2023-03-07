شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا نخفض أسعار الطرازين S و X فى الولايات المتحدة لتعزيز الطلب مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر
وبعد أحدث التخفيضات ، تشترك الآن Tesla Model S Plaid و Model X Plaid - إصدارات الأداء لكلتا السيارتين - بنفس السعر البالغ 109،990 دولارًا، وفقا لتقرير theverge.
وفي الوقت نفسه ، أصبح طراز Tesla Model S AWD الأساسي الآن 89،990 دولارًا ، بانخفاض عن 94،990 دولارًا، عندما كشفت Tesla لأول مرة عن إعادة تصميمها للسيارة مرة أخرى في يناير 2021 ، بدأت أسعار الموديل S عند 79،990 دولارًا.
وهذه هى المرة الثانية هذا العام التى تجرى فيها Tesla تخفيضات كبيرة على أسعارها ، بعد أن خفضت تكلفة سياراتها من طراز Y و Model X و Model S فى يناير بنسبة تصل إلى 20% ، وبعد هذه التخفيضات الأولية ، أعرب ماسك منذ ذلك الحين عن خططه لخفض تكاليف الإنتاج للمركبات الكهربائية المستقبلية إلى النصف خلال يوم المستثمر في تسلا في الأول من مارس ، وقال ماسك: "إن الرغبة في امتلاك سيارة تسلا عالية للغاية". "العامل المحدد هو قدرتهم على الدفع مقابل سيارة تسلا."
ولقد تلاعب منتج EV بشكل منتظم بتسعير سيارته على مدى السنوات القليلة الماضية ، بعد أن حقق في السابق زيادات عبر مجموعته بالكامل عدة مرات بين عامي 2021 و 2022 . ومع ذلك ، لم تكن التخفيضات الأخيرة في الأسعار موضع ترحيب خاص من قبل المشترين الحاليين.
وانطلقت الاحتجاجات في الصين في وقت سابق من هذا العام بعد تخفيضات تصل إلى 17% في المنطقة ، حيث طالب عملاء تسلا الذين اشتروا بسعر أعلى باسترداد الأموال، كما أعرب بعض مالكى سيارات تسلا في الولايات المتحدة عن استيائهم من التخفيضات المماثلة في الأسعار ، حيث أشار العملاء الحاليون إلى مخاوف بشأن الخسارة المفاجئة فى قيمة السيارة.