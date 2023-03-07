شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت توضح "مستقبل العمل مع الذكاء الاصطناعى" فى 16 مارس.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت شركة مايكروسوفت جاهزة لتوضيح كيفية تأثير التكنولوجيا على مكان عملك، وذلك من خلال عقدها لحدث "مستقبل العمل مع الذكاء الاصطناعى" يوم 16 مارس، ويقدم الرئيس التنفيذى Satya Nadella ورئيس Microsoft 365 Jared Spataro العرض التقديمى، و كما هو الحال قد تعطى الشائعات فكرة عما يمكن توقعه.

وكشف تسريب فى فبراير من The Verge أن Microsoft قد تقدم إصدارات مجهزة بالذكاء الاصطناعى لتطبيقات Microsoft 365 مثل Outlook و Word، فى حين أن الوظيفة الدقيقة غير معروفة، وتدعي The Information أن Outlook يمكنه استخدام الذكاء الاصطناعى لتحسين نتائج البحث واقتراح ردود عبر البريد الإلكترونى، وفى غضون ذلك قد يقدم Word اقتراحات كتابية.

وتطلق الشركة اليوم بعض ميزات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمؤسسات، ولدى Dynamics 365 و Viva Sales الآن "مساعد طيار" AI يساعد في الرد على محادثات العملاء ورسائل البريد الإلكتروني وتلخيص اجتماعات Teams واستكشاف بيانات التسويق.

وتعتمد هذه على خدمة Azure OpenAI الحالية حيث قد تعتمد ميزات Microsoft 365 المشاع على نموذج Prometheus AI المستخدم في Bing.

ولن يكون التوسع مفاجأة، حيث تقوم Microsoft بدمج الذكاء الاصطناعي في خدمات مثل Teams منذ فترة ، وتستثمر في OpenAI منذ سنوات، كما التزمت مؤخرًا بصفقة تمويل مدتها سنوات بقيمة 10 مليارات دولار، وستشهد استضافة Microsoft للخدمات السحابية OpenAI تنافس الشركة على ترسيخ مكانتها كشركة رائدة فى مجال الذكاء الاصطناعى، ومن المرجح أن يدعم الحدث هذه الاستراتيجية.

وهناك الكثير من الضغوط التنافسية حيث تقوم شركات أخرى ببناء ChatGPT الخاص بـ OpenAI مباشرة في منتجاتها، وفى غضون ذلك كشفت Google النقاب عن Bard باعتباره مكافئًا لـ ChatGPT وسط مخاوف من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل تهديدًا لأعمال البحث الأساسية الخاصة بها.

ويمكن أن يساعد الاستخدام الموسع للذكاء الاصطناعى من الناحية النظرية Microsoft على صد المنافسين واتخاذ زمام المبادرة مبكرًا فى استخدام التكنولوجيا الوليدة.