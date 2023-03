شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيلم وثائقى جديد عن إيلون ماسك أغنى رجل فى العالم من إخراج أليكس جيبنى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستشهد المرحلة المقبلة إعلان فيلم وثائقي جديد عن إيلون ماسك ولن يتوقف الأمر بعد ذلك عن طوفان الأخبار المستمرة عنه بل سيتحول إلى فيلم من إخراج أليكس جيبنى، وقال تشانج شين منتج الفيلم وفقًا لمجلة Variety، إنه يهدف إلى أن يكون "صورة دقيقة لإيلون ماسك" ، وفقا لتقرير theverge.

وفى الوقت الحالى، يحمل المشروع عنوان ماسك وفقًا لمجلة هوليوود ريبورتر، وبخلاف الاسم والشعور العام الذى سيلقي نظرة فاحصة على واحد من أغنى الرجال فى العالم وأشهر الرؤساء التنفيذيين للتكنولوجيا، لا يوجد حاليًا الكثير من التفاصيل حول الفيلم الوثائقى، ولا يوجد تاريخ إصدار أو حتى سنة إصدار، وليس من الواضح ما إذا كان سيركز على جوانب معينة من أعمال Musk أو حياته الشخصية، أو سيحاول تغطيتها بشكل عام.

ويقول مخرج الفيلم جيبنى إنه كان يعمل على ذلك "بشكل متقطع لبعض الوقت" وفقًا لـ الموعد النهائى.

ولن يكون هذا أول فيلم وثائقى عن ماسك فهناك الكثير، ومنها موضوع Elon Musk لعام 2018: The Real Life Iron Man و 2022 BBC برنامج يسمى ببساطة The Elon Musk Show .

وظهر أيضًا فى Netflix's Return to Space، والتي تغطي شركة الفضاء SpaceX، وفيلم عن الذكاء الاصطناعي يسمى هل تثق بهذا الكمبيوتر؟

ويشتهر جيبنى بكونه ناقدًا وحاسمًا وساعد في فحص إنرون وفولكس فاجن وكنيسة السيانتولوجيا والمزيد في الأفلام الوثائقية مثل The Smartest Guys in the Room و Dirty Money و Going Clear، وكان أيضًا ينتقد المسك نسبيًا فى الماضى.