شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تطلق عروض عيد الأم على مجموعة من أجهزتها الذكية حتى 31 مارس بخصومات حصرية تصل إلى 1380 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة هواوي لأعمال المستهلك عن طرحها لمجموعة من العروض والخصومات الحصرية التي تصل إلى 1380 جنيه بمناسبة عيد الأم، حيث تأتي الخصومات على هواتف HUAWEI nova Y90 و HUAWEI nova Y70 و HUAWEI nova 9و HUAWEI nova 9 SE إلى جانب سوار HUAWEI Band 7 الذكي وتابلت HUAWEI MatePad T10s و HUAWEI MatePad T8؛ وذلك لحرص هواوي على تقديم أفضل العروض لمستخدميها لتكون سباقة دائماُ في قطاع خدمة العملاء.

وتمتد الخصومات في الفترة من 1 إلى 31 خلال شهر مارس الجاري أو حتى نفاذ الكمية، وذلك عبر مجموعة من فروع هواوي المعتمدة، وتتضمن الحملة مجموعة متنوعة من الأجهزة مثل سلسلة nova Y وسلسلة الأجهزة اللوحية MatePad وسلسلة الأساور الذكية Band ومجموعة أخرى من أجهزة هواوي الذكية، لفترات محدودة أو حتى نفاذ الكميات المتاحة. وتأتي حملة التخفيضات لتوفر للمستهلكين إمكانية اقتناء أجهزة هواوي بعروض حصرية وتخفيضات مميزة استكمالًا لتنفيذ استراتيجية الشركة فيما يخص خدمة عملائها.

هذا وتحرص هواوي باستمرار على إطلاق المزيد من العروض والخصومات، حيث تطلق الشركة حملات العروض المختلفة من ضمنها حملة "عيد الأم" حيث سيتمكن مستخدمي أجهزة هواوي من الحصول على عروض حصرية على مختلف أجهزتها الذكية. كما تقدم هواوي العديد من حملات الصيانة المختلفة من ضمنها حملة "HUAWEI Service Days" حيث سيتمكن مستخدمي أجهزة هواوي من الحصول على خدمات الصيانة دون دفع رسوم تكلفة الأيدي العاملة على تكلفة قطع الغيار، بالإضافة إلى هدايا فورية عند الإصلاح بأحد فروع هواوي المعتمدة، ومد فترة الضمان الإضافي لتصل إلى 180 يوما على قطع الغيار المستبدلة.

وتتميز هواوي في السوق المصري بأنها من أفضل الشركات التي تقدم لعملائها خدمات ما بعد البيع وليس هذا فحسب، بل دائماً ما تقوم بطرح مجموعة حصرية من العروض الترويجية والخصومات على قطع الغيار الاصلية، وخدمات Huawei Care التي تتيح للعملاء مد فترات الضمان على أجهزتهم لمدة عام أو عامين بمبالغ رمزية، والخدمات التي تقدمها فروع Experience Store لتشكل جميعها منظومة خدمات ما بعد البيع، التي تتميز بها هواوي وتعد أحد أهم مقومات نجاح الشركة في مصر، حيث تسعى دائماً إلى تحقيق أعلى نسب رضاء للعملاء وتقديم كل ما هو جديد.