شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تقدم ميزة تحسين جودة الفيديو عبر الذكاء الاصطناعى فى "إيدج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووفقًا للشركة، يُشاهد المستخدمون واحدًا من كل ثلاثة فيديوات ضمن المتصفح بدقة منخفضة تبلغ 480 بكسلًا أو أقل لأسبابٍ مختلفة، مثل انخفاض جودة الفيديو نفسه، أو انخفاض سرعة الإنترنت لدى المستخدم، وفقاً لموقع aitnews.

وتسعى مايكروسوفت إلى تحسين تجربة مشاهدة مقاطع الفيديو المنخفضة الجودة عبر تقنية Video Super Resolution، التي تعمل على إزالة الضجيج من الفيديو ورفع دقته. تستخدم هذه التقنية التعلّم الآلي Machine Learning لتحسين جودة أي فيديو ضمن المتصفح، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بمشاهدة فيديوات واضحة ونقية على منصات مثل يوتيوب وغيرها، دون الحاجة إلى استهلاك الكثير من حزمة الإنترنت، بغض النظر عن دقة الفيديو الأصلية.

وحددت الشركة شروطًا معينة للاستفادة من الخدمة، وهي أن يكون الفيديو بدقة أقل من 720 بكسلًا، وأن يكون الحاسوب متصلًا بالتيار الكهربائي، وعندما يكون طول وعرض الفيديو أكبر من 192 بكسلًا، وعندما لا يكون الفيديو محميًا بتقنيات إدارة الحقوق الرقمية مثل PlayReady أو Widevine.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم التقنية حاليًا البطاقات الرسومية التالية من إنفيديا و (إيه إم دي) وهي Nvidia RTX 20/30/40 series أو AMD RX5700-RX7800 series.

وتتوفر هذه الميزة حاليًا في قناة Canary التجريبية لمتصفح إيدج، وسيلاحظ المستخدم تفعيلها تلقائيًا في حال توفّر الشروط المذكورة سابقًا. وعند تفعيل الميزة، سيظهر رمز HD في شريط العناوين، مما يتيح للمستخدمين تمكينها أو تعطيلها عبر الضغط على الرمز.

وقالت مايكروسوفت إنها تعمل حاليًا على دعم الحواسيب المحمولة التي تدعم العمل مع بطاقتي رسومات Hypred GPU. ونوهت بأنه بإمكان المستخدمين الذين يمتلكون حواسيبًا تعمل بهذه التقنية، تجربة Video Super Resolution عن طريق تغيير إعدادات نظام التشغيل وإجبار المتصفح على العمل باستخدام بطاقة رسوم واحدة.

يُذكر أن إنفيديا كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن إطلاق ميزة شبيهة لرفع جودة الفيديو ضمن متصفحي إيدج وكروم، إلا أن تقنية إنفيديا أكثر محدودية لكونها تدعم الحواسيب العاملة ببطاقات إنفيديا الرسومية فقط، في حين أن تقنية مايكروسوفت تدعم كلًا من بطاقات إنفيديا و (إيه إم دي).