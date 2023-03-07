شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع طفيف فى أسعار البيتكوين بنسبة 0.35 % فى آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين اليوم الثلاثاء ربحًا طفيفًا بنسبة 0.35 % في التبادلات الوطنية والدولية، ويتم تداول أقدم عملة معماة عند نقطة سعر 22،456 دولارًا، في آخر 24 ساعة، حيث ارتفعت قيمة BTC بمقدار صغير 81 دولارًا .

ينعكس مخطط أسعار العملات المشفرة في تقلبات السوق منذ أن أبلغ البنك الصديق للعملات المشفرة Silvergate عن مشكلات عدم الاستقرار المالي في وقت سابق من هذا الشهر.

واتبعت إيثر بشكل تقليدي البيتكوين وتمكنت من جني أرباح صغيرة، حيث بلغت قيمة ETH، في وقت كتابة هذا التقرير، 1،574 دولارًا مع ربح طفيف بنسبة 0.82 % وفقًا لموقع Gadgets 360.

وتمكنت العملات المستقرة المربوطة بالدولار الأمريكي من الحفاظ على الخضر مقابل اضطراب السوق، وتشمل هذه العملات التيثر و USD Coin و Binance USD.

وارتفع سوق التشفير العالمي بنسبة 0.75 % ليلامس تقييم 1.03 تريليون دولار في الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

ومن المتوقع أن يستمر التقلب المستمر في السوق في التأثير على العملات المشفرة، خاصة في ظل فوضى Silvergate، حيث أبلغ البنك الصديق للعملات الرقمية عن خسارة بقيمة مليار دولار في الربع الأخير من عام 2022، مما دفع المستثمرين إلى سحب ودائعهم لدى البنك بسرعة، قال واين هوانج، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة XREX، وهي بورصة عالمية للعملات المشفرة بالدولار الأمريكي ومقرها في تايبيه، إن المشكلات سلطت الضوء على مدى الترابط والهشاشة التي أصبحت عليها الخدمات المصرفية المشفرة في أعقاب أزمة Silvergate.