شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تفشل مجددا فى إطلاق صاروخها الجديد إلى الفضاء بعد تأجيل العملية 3 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء اليابانية فشل محاولة إطلاق الصاروخ الجديد من نوع "H3" إلى الفضاء، بعد أن تم تأجيل الإطلاق في وقت سابق 3 مرات بسبب مشاكل تقنية والظروف الجوية، وفقا لتقرير RT .

وقرر المتخصصون من وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) إجهاض رحلة الصاروخ "H3"، من مركز "تانيغاشيما" للفضاء في محافظة كاجوشيما، وذلك بسبب عدم تأكدهم من اشتغال محرك المرحلة الثانية.

وقال مدير وكالة الفضاء اليابانية إن إجهاض الرحلة تقرر "لأنه من المستحيل التنبؤ بإكمال المهمة بنجاح"، مضيفا أنه "تقرر إرسال إشارة التدمير للصاروخ".

وكانت محاولة الإطلاق الحالية هي الرابعة من نوعها، حيث كان من المقرر إطلاق الصاروخ في 13 فبراير، ولكن تم تأجيله إلى 15 فبراير بسبب مشاكل في نظام التحكم في الطيران، المسؤول عن تغيير وضعية الصاروخ بحسب اتجاه الرياح.

وفي 15 فبراير لم يسمح بالإطلاق بسبب الظروف الجوية، وبعد ذلك تم تأجيله إلى 17 فبراير، ثم فشلت المحاولة أيضا وتقرر إيقاف الإطلاق بسبب مشاكل تقنية إلى أجل غير مسمى ، ولم يتحدد الموعد بعد .

ومن المفترض أن يحل صاروخ "H3" محل صاروخ "H2A" المستخدم حاليا.

ويمكن للصاروخ الجديد أن يحمل 1.3 مرة أكثر من "H2A"، كما أن تكاليف الإطلاق نصف تكلفة إطلاق الصاروخ "H2A".