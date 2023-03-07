شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تُطلق تصميمًا جديدًا لخدمة المُستندات والتخزين السحابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل اليوم عن تحديثٍ جديد يشمل تصميم واجهة استخدام مجموعة من منتجاتها السحابية وهي Google Docs و Google Sheets و Google Slides، إضافةً إلى خدمة التخزين السحابي Google Drive .

وقالت الشركة إنها استمدت التصميم الجديد من لغة التصميم التي أطلقتها العام الماضي لأندرويد Google Material Design 3 والتي تتضمن عناصر رسومية مُحسنة وطرقًا جديدة لعرض جداول البيانات.

ويهدف التصميم الجديد في خدمات Google Docs و Google Drive إلى تسهيل العثور على أكثر الخيارات أهمية وتحسين إظهارها عبر التعديل على تصميمها وطريقة التفاعل معها، وفقاً لموقع aitnews.

ويتضمن التصميم الجديد العديد من التحسينات لتجربة المستخدم، مثل واجهة الاستخدام المبسطة في الشريط العلوي للمستندات والجداول والشرائح لمساعدة المستخدمين في العثور بشكلٍ أسرع على الخيارات المستخدمة بشكل متكرر. كما أضافت جوجل تحسينات إلى تصميم قسم التعليقات ضمن المستندات، وعلى الخلفيات والمساطر وخطوط الشبكة.

وعدلت الشركة على تصميم Google Drive لعرض الخيارات الرئيسية بشكل مباشر على الملفات لتسهيل الوصول إليها وتوفير الوقت للمستخدم. ويمكن للمستخدمين أيضًا تحديد العديد من العناصر في وقت واحد وإجراء العمليات بشكل جماعي للمهام المتكررة. كما يضيف التصميم رقائق بحث جديدة تشمل البحث وفق نوع الملف واسم مالكه وتاريخ التعديل الأخير للمساعدة في العثور على الملفات بشكل أسرع.

وقالت جوجل إن التحسينات الجديدة ستتوفر لجميع مشتركي خدمة Google Workspace للشركات، ومن ذلك العملاء القدامى لخدمتي G Suite Basic وBusiness، والمستخدمون من أصحاب حسابات جوجل الشخصية. وسيُطلَق التصميم الجديد تدريجيًا اعتبارًا من 6 مارس 2023.