شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إزاى تحمى حسابك على فيس بوك وانستجرام من الاختراق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت عمليات الاختراق والقرصنة والنصب الالكتروني خلال هذه الأيام، حيث لا يقتصر فقط على المؤسسات والهيئات الكبيرة والبنوك، بل في كثير من الأحيان يمتد إلى منصات السوشيال ميديا، ويستهدف دوما المخترقون أو الهاكرز بصورة كبيرة الحسابات الفردية على فيسبوك وانستجرام، لأنها أسهل في الاختراق، وفيما يلى نعرض كيف يمكنك حماية نفسك من اختراق حسابك منصات التواصل الإجتماعي.

لا تربط فيس بوك بكل تطبيقاتك

انتقل إلى "فيس بوك" وقم بإلغاء ربط جميع تطبيقاتك معه، وللإطلاع على قائمة التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى حساب فيس بوك الخاص بك وحذفها، انتقل إلى الإعدادات ثم التطبيقات، وسترى قائمة بالتطبيقات ومواقع الويب التي استخدمها فيس بوك لتسجيل الدخول، أزل التطبيقات ومواقع الويب التي لم تعد تريدها.

لا تشترك فى الاختبارات quizzes

تجنب الاختبارات الموجودة على فيس بوك، حيث قد ينتهي بك الأمر إلى مشاركة معلومات أكثر مما تعتقد أنك تقدمه إلى جامعي بيانات الجهات الخارجية، لذلك تجنب القيام باختبارات غريبة على فيس بوك.

راجع إعدادات الخصوصية

تأكد من أنك حددت جمهورك قبل نشر أي شيء وخاصة صورك، من الأفضل تحديد "الأصدقاء فقط".

إشعارات تسجيل الدخول

قم بتمكين تنبيهات تسجيل الدخول من الإعدادات، وتلقي الإشعارات في كل مرة يتم فيها تسجيل الدخول إلى حسابك من جهاز كمبيوتر أو هاتف غير معروف، انتقل إلى إعدادات الأمان وتسجيل الدخول ثم الإعدادات ثم الحصول على تنبيهات حول عمليات تسجيل الدخول غير المعترف بها ، اضغط فوق تحرير ثم اختر المكان الذي تريد تلقي التنبيهات فيه ثم قم بحفظ التغييرات.

إزالة معلومات الموقع

عندما تنشر شيئًا ما، يقوم فيس بوك في بعض الأحيان تلقائيًا بتسجيل موقعك أو عنوانك، وليس من الضرورى أن تنشر معلومات عن موقعك، لذلك حاول دائمًا إزالة تفاصيل الموقع من مشاركتك.

حظر الأصدقاء المشتبه فيهم

إذا رأيت صديقًا يتصرف بشكل غريب على فيس بوك أو ينشر أشياء غريبة، فمن المحتمل أن يكون قد تم اختراق حسابه، اتصل به / لها للتأكد أولاً، وإذا كانت الإجابة بنعم، فقم بحظر ذلك الصديق على فيس بوك في أقرب وقت ممكن.

حافظ على سرية بياناتك الشخصية

يجب ألا يتم الكشف عن بياناتك الشخصية مثل عدد أصدقائك على فيس بوك أو عمرك أو مدينتك من الأفضل أن تبقيها خاصة.

عند اختراق حسابك يجب عليك اتباع هذه الخطوات:

- قم بتغير كلمة السر بأخرى قوية ومعقدة وغير شهيرة

- لا تضع رقم هاتفك على البيانات الخاصة بك لأنه يمكن فتح الحساب من خلالها

- لا تقم بالضغط على أى من الروابط غير الموثوق بها التى تظهر أمامك فجاة أثناء التصفح

- حافط على إيميلك الذى أنشأت حسابك باستخدامه وغير كلمة السر الخاصة به

- إذا شعرت أن الفيسبوك الخاص بك مخترق قم بإرسال رسالة إلى الفيسبوك للإبلاغ أو الدخول على الربط التالى