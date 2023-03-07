شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أخطاء جديدة لروبوت الدردشة ChatGPT.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفيد تقارير أن روبوت الدردشة ChatGPT الخاص بـ OpenAI قد فشل في أحد أكبر الاختبارات التنافسية في الهند، وفقًا لأحد التقارير ، فشلت "شات جي بي تى" في اجتياز امتحان الخدمة المدنية الهندية، الذي أجرته لجنة الخدمة العامة للاتحاد (UPSC) والذي يُقال إنه أحد أصعب امتحان في العالم.

قامت مجلة Analytics India التي تتخذ من بنجالورو مقراً لها بإخضاعها لمسح امتحانات الخدمة المدنية بأسئلة تتراوح بين موضوعات مثل الجغرافيا والاقتصاد والتاريخ والبيئة والعلوم العامة والشؤون الجارية.

قالت المجلة عن الاختبار طرحت على ChatGPT جميع الأسئلة المائة من ورقة السؤال 1 (المجموعة أ) من UPSC Prelims 2022، الإجابات عليها متوفرة على الويب، يمكن أن يجيب روبوت الدردشة ChatGPT على 54 منهم فقط بشكل صحيح.

لدى ChatGPT إخلاء مسؤولية واضح على صفحته ينص على أن معرفته تقتصر على سبتمبر 2021 ، وبالتالي ، لن يتمكن من الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالأحداث الجارية.

ومع ذلك تدعي المجلة أن "شات جي بي تي" أعطت إجابات خاطئة لموضوعات مثل الاقتصاد والجغرافيا التي ليست بالضرورة محددة بالوقت.

وقالت كذلك إنها حصلت على سؤال بسيط عن التاريخ بشكل خاطئ، في بعض الحالات، ورد أن ChatGPT أنشأت بدائلها الخاصة.

أقر "شات جي بي تي" أنه قد لا يكون قادرًا على محاولة الاختبار التمهيدي لـ UPSC عندما يُسأل: هل تعتقد أنه يمكنك اجتياز الاختبار التمهيدي لـ UPSC؟ أجاب روبوت الدردشة: "بصفتي نموذجًا للغة في Al ، أمتلك قدرًا هائلاً من المعرفة والمعلومات ، بما في ذلك حول امتحان UPS والمواضيع ذات الصلة.

"لا يتطلب اجتياز اختبار UPSC التمهيدي المعرفة فحسب، بل يتطلب أيضًا مهارات التفكير النقدي وقدرات التطبيق، ومهارات إدارة الوقت، لذلك لا يمكنني تقديم إجابة محددة حول ما إذا كان بإمكاني اجتياز الاختبار التمهيدي لـ UPSC أم لا"." ومع ذلك يمكنني تزويدك بالمعلومات والإرشادات ذات الصلة بشأن الامتحان والموضوعات ذات الصلة بأفضل ما لدي من قدرات . "