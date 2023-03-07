تكنولوجيا: 5 طرق لضبط جهاز iPhone الخاص بك ليكون أفضل

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القاهرة - سامية سيد - طرحت آبل مؤخرًا تحديث iOS 16.4 beta للمطورين. ومن المتوقع أن تصدر الشركة التحديث قريبًا للجمهور بحلول نهاية شهر مارس.

سيوفر تحديث iOS 16 القادم بعض الميزات الجديدة التي ستعزز تجربة المستخدم.

يجلب تحديث iOS 16.4 عددًا كبيرًا من التغييرات والميزات الجديدة لمستخدمي iPhone.

يتضمن بعضها اختصارًا جديدًا لشاشة قفل iPhone ورموز تعبيرية جديدة لأجهزة iPhone و iPad وميزات مضافة لتطبيقات الويب وتحسين البطارية والمزيد.

فيما يلي بعض التغييرات القادمة على أجهزة iPhone مع تحديث iOS 16.4:

تعبيري جديد

مع تحديث iOS 16.4 ، ستضيف الشركة رموز تعبيرية جديدة مقدمة مع Unicode 15.0.

تشتمل الرموز التعبيرية الجديدة على وجه يرتجف ، وحمار ، وموس ، وقنديل البحر ، وقلبًا بثلاثة ألوان جديدة والمزيد.

دفع الإخطارات على شبكة الإنترنت

أعلنت شركة آبل في وقت سابق أن نظامي iOS 16 و iPadOS 16 سيبدأان في دعم الاشتراك للإشعارات الفورية المستندة إلى الويب هذا العام.

ستمكّن هذه الميزة الجديدة مستخدمي iPhone و iPad من تلقي الإشعارات من مواقع الويب المختلفة عبر Safari.

قائمة تحديثات بيتا

مع تحديث iOS 16.4 ، سيحصل مستخدمو آبل على قائمة "Beta Updates" الجديدة.

وسيتم وضع القائمة داخل تطبيق الإعدادات ضمن خيار عام> تحديث البرنامج. ستمكّن هذه القائمة أعضاء برنامج المطورين التابع لشركة Apple من الوصول إلى الإصدارات التجريبية للمطورين لنظام iOS دون الحاجة إلى تثبيت ملف تعريف التكوين من موقع ويب Apple Developer.

تدعي الشركة أن هذه القائمة الجديدة ستكون في المستقبل هي الطريقة الوحيدة لتمكين الإصدارات التجريبية للمطورين.

أيضًا ستمنع هذه القائمة ملفات تعريف التكوين من استخدامها ومشاركتها عبر الإنترنت مجانًا.

تحسينات تطبيق Podcasts

مع تحديث iOS 16.4 ، سيشهد مستخدمو iPhone أيضًا بعض التغييرات في تطبيق Podcasts.

سيحصل التطبيق على قائمة قنوات جديدة تقدم قائمة بقنوات البث في مكان واحد على iPhone.

إلى جانب ذلك ، تتضمن قائمة انتظار التالي في التطبيق الآن الحلقات التي حفظها المستمعون في مكتبتهم.

هندسة تطبيقات المنزل الجديد

مع نظام التشغيل iOS 16.4 ، أعادت Apple تقديم الإصدار الجديد من بنية التطبيق المنزلي.

يقال إن Apple تقدم بنية جديدة في التطبيق من شأنها تحسين أدائها وكفاءتها وموثوقيتها للتحكم في ملحقات المنزل الذكي.