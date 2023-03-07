شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اتهامات أمريكية لـTikTok بالفشل فى معالجة محتوى اضطراب الأكل والانتحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهمت جمعيات خيرية ومجموعات مناصرة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة TikTok ، بالفشل في معالجة سياسات تعديل المحتوى الخاص باضطرابات الأكل ومحتوى الانتحار بشكل أفضل، حيث كتب ائتلاف من جمعيات خيرية ومجموعات مناصرة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى إريك هان، رئيس سلامة TikTok للمطالبة باتخاذ إجراء.

ونشر مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH) تقريرًا في ديسمبر الماضي، اقترح أن خوارزمية التطبيق أظهرت للمراهقين "اضطراب الأكل وإيذاء النفس في غضون دقائق"، حيث أعاد CCDH تقييم علامات التجزئة في يناير 2023 ووجد أنه منذ نوفمبر 2022 كان هناك 1.6 مليار مشاهدة إضافية لمحتوى اضطراب الأكل.

وتدعي المجموعات أن TikTok لم تتصرف بسرعة كافية بعد نشر البحث الذي يشير إلى أن خوارزمية التطبيق تدفع محتوى إيذاء النفس واضطراب الأكل للمراهقين في غضون دقائق من التعبير عن اهتمامهم بالموضوعات.

وجدوا أيضًا أن TikTok قد أزال 7 فقط من 56 علامة تصنيف لاضطرابات الأكل أبرزها البحث، وفقاً لصحيفة "مترو".

قال عمران أحمد، الرئيس التنفيذي لمركز مواجهة الكراهية الرقمية،:"على الرغم من الاحتجاج من الآباء والسياسيين وعامة الناس، بعد 3 أشهر، يستمر هذا المحتوى في النمو والانتشار دون رادع على TikTok، مع 1.5 مليار مشاهدة أخرى لمحتوى اضطراب الأكل على 49 فقط من علامات التصنيف التي حللناها".

زعمت الرسالة أيضًا أن TikTok فشل في وضع تدابير وقائية مناسبة للمستخدمين الذين يحاولون الوصول إلى محتوى ضار.

وفقًا لـ CCDH،"اكتشفنا أنه في الولايات المتحدة 66٪ من علامات التجزئة الخاصة باضطراب الأكل تحمل تحذيرًا ونصائح صحية، ولكن في المملكة المتحدة ينخفض هذا الرقم إلى 5٪.

في الرسالة الموجهة إلى رئيس قسم السلامة في TikTok، طلبت المنظمات من التطبيق اتخاذ "إجراء هادف" بما في ذلك: تحسين الاعتدال في اضطرابات الأكل ومحتوى الانتحار؛ العمل مع الخبراء لتطوير نهج "شامل" لإزالة المحتوى الضار؛ دعم المستخدمين الذين قد يعانون من اضطرابات الأكل أو الأفكار الانتحارية؛ والإبلاغ المنتظم عن الخطوات التي يتم اتخاذها لمعالجة هذه القضايا.

استجابت TikTok بالقول إن العديد من الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل أو في رحلة الشفاء يأتون إلى TikTok للحصول على الدعم.