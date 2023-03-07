شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: طرح نسخة جديدة من لعبة Counter-Strike قريبا والان مع تفاصيل الخبر
وبحسب التقرير فإن لعبة التصويب من منظور الشخص الأول على الإنترنت، بعنوان "Counter-Strike 2"، قد تطرح برنامجها التجريبي في الأشهر القليلة المقبلة، ومنذ أن تم إصدار "Counter-Strike: Global Offensive" (CS: GO) - أحدث لعبة في الامتياز - في عام 2012، كانت هناك شائعات وتكهنات حول تكملة لها، وبعد انتظار طويل لأكثر من عقد من الزمان، يبدو أن جماهير "CS: GO" قد يكون لديهم أخيرًا شيء يسعدون به.
Counter-Strike 2 ، أولوية لـ Valve الآن
وفقًا للتقرير، تم تطوير لعبة Counter-Strike 2 بشكل جيد "لبعض الوقت" الآن، وكشفت المصادر ذات المعلومات الداخلية أن اللعبة "على وشك الانطلاق"، وهناك محادثات حول إطلاق الإصدار التجريبي "مؤقتًا" في أقرب وقت بين مارس و1 أبريل.
وعلاوة على ذلك، يذكر التقرير أن Counter Strike 2 تم تعيينه للاستفادة من قوة محرك لعبة Valve's Source 2، وهذا يعني أن اللعبة الجديدة ستقدم تحسينات مرئية ومتمحورة حول الأداء مقارنة بسابقتها، ومع ذلك، قد لا يتمتع اللاعبون في الأنظمة المنخفضة والذين يمكنهم حاليًا لعب "CS: GO" بدون مشاكل، بنفس التجربة في لعب الجزء الثاني.
وفي أماكن أخرى، يُرجح أيضًا التوفيق عبر الإنترنت لرؤية التحسينات، ومع ذلك، في البداية، تلتزم Counter-Strike 2 باستخدام نفس عملية المطابقة المتوفرة في سابقتها، يقال إن هذا الجانب من التكملة هو "عمل مستمر" وسيتحسن بمرور الوقت.