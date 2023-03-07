شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتخلص من الألفاظ النابية في تطبيق Teams .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيدعم تطبيق Microsoft Teams، الذي يتيح للمستخدمين عرض ترجمة حية أو Live Captions داخل الاجتماعات، قريبًا تشغيل أو إيقاف "عامل تصفية الألفاظ النابية" عبر مفتاح مخصص لذلك.

ووفقًا لـ Windows Central ، فإن الميزة موجودة في Microsoft 365 Roadmap ويمكن أن تكون متاحة في وقت مبكر من مايو 2023، على الرغم من أن هذا عرضة للتغيير.

وقالت الشركة "مع التبديل الذي تم تقديمه حديثًا لتشغيل / إيقاف تصفية الألفاظ النابية، سيتمكن المستخدمون الآن من التحكم فيما إذا كانوا يريدون الاستمرار في الاستفادة من إمكانية تصفية الألفاظ النابية المتوفرة خارج الصندوق، أو إذا كانوا يريدون رؤية كل كلمة كما هي".

وعلاوة على ذلك، ذكر التقرير أنه عندما يصبح التبديل لتصفية Live Captions متاحًا، فسيكون خيارًا في Microsoft Teams لنظامي التشغيل Windows و Mac، وأضاف التقرير أنه يجب أن يكون في متناول مجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك المستأجرين الحكوميين.

وفي الوقت نفسه، قدمت Microsoft خيارات "تعيين التسليم" الجديدة في Teams، والتي يمكن للمستخدمين الآن من خلالها تمييز رسائلهم على أنها مهمة أو عاجلة، وقالت الشركة في بيان إنه مع الخيارات، يمكن للمستخدمين التأكد من أن رسائلهم "يتم ملاحظتها وإعطاؤها الاهتمام الذي يستحقونه".

انتقل إلى الزر "وضع علامة كمهمة" الموجود أسفل مربع الإنشاء وحدد إما الخيار "هام" أو "عاجل" اعتمادًا على مستوى الاهتمام الذي تتطلبه الرسالة.