شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتخلص من الألفاظ النابية في تطبيق Teams .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لـ Windows Central ، فإن الميزة موجودة في Microsoft 365 Roadmap ويمكن أن تكون متاحة في وقت مبكر من مايو 2023، على الرغم من أن هذا عرضة للتغيير.
وقالت الشركة "مع التبديل الذي تم تقديمه حديثًا لتشغيل / إيقاف تصفية الألفاظ النابية، سيتمكن المستخدمون الآن من التحكم فيما إذا كانوا يريدون الاستمرار في الاستفادة من إمكانية تصفية الألفاظ النابية المتوفرة خارج الصندوق، أو إذا كانوا يريدون رؤية كل كلمة كما هي".
وفي الوقت نفسه، قدمت Microsoft خيارات "تعيين التسليم" الجديدة في Teams، والتي يمكن للمستخدمين الآن من خلالها تمييز رسائلهم على أنها مهمة أو عاجلة، وقالت الشركة في بيان إنه مع الخيارات، يمكن للمستخدمين التأكد من أن رسائلهم "يتم ملاحظتها وإعطاؤها الاهتمام الذي يستحقونه".
انتقل إلى الزر "وضع علامة كمهمة" الموجود أسفل مربع الإنشاء وحدد إما الخيار "هام" أو "عاجل" اعتمادًا على مستوى الاهتمام الذي تتطلبه الرسالة.