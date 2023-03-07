شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات بتشديد القواعد على الاستثمار الأمريكى فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقترب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من تشديد القواعد على بعض الاستثمارات الخارجية من قبل الشركات الأمريكية في محاولة للحد من قدرة الصين على الحصول على التقنيات التي يمكن أن تحسن قوتها العسكرية، وفقًا لمسؤول أمريكي مطلع على المداولات.

وسيحد الأمر التنفيذي الذي سيصدر قريبًا من الرئيس جو بايدن من الاستثمار الأمريكي في التقنيات المتقدمة التي لها تطبيقات للأمن القومي - مثل القدرات العسكرية من الجيل التالي التي يمكن أن تساعد الصين على تحسين سرعة ودقة اتخاذ القرارات العسكرية، وفقًا لـ المسؤول الذي لم يصرح له بالتعليق وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

الإجراء المتوقع هو أحدث جهد من قبل البيت الأبيض لاستهداف قطاعي الجيش والتكنولوجيا في الصين في وقت تزداد فيه العلاقات المشحونة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي أكتوبر، فرضت إدارة بايدن ضوابط على الصادرات للحد من قدرة الصين على الوصول إلى رقائق متقدمة، والتي تقول إنه يمكن استخدامها لصنع أسلحة، وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتحسين سرعة ودقة لوجستياتها العسكرية.

وأصبحت العلاقة المعقدة متوترة أكثر في الأسابيع الأخيرة بعد أن أسقطت الولايات المتحدة بالون تجسس صيني الشهر الماضي اجتاز البلاد.

كما نشرت إدارة بايدن نتائج استخباراتية أمريكية تثير القلق من أن بكين تدرس تزويد روسيا بالأسلحة لحربها المستمرة على أوكرانيا.

وظهرت التوترات مع اختتام كبار الدبلوماسيين من مجموعة العشرين للدول الصناعية والنامية اجتماعا مثيرا للجدل في نيودلهي يوم الخميس دون توافق في الآراء بشأن الحرب الأوكرانية والمخاوف بشأن نفوذ الصين العالمي المتزايد الذي سيطر على معظم المحادثات.

في غضون ذلك، انتقدت الصين الأسبوع الماضي لجنة اختيار مجلس النواب الجديدة للحزب الشيوعي الصيني بعد أن عقدت أول جلسة استماع لها بشأن مواجهة نفوذ بكين. وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينغ أعضاءها "بالتخلي عن تحيزهم الأيديولوجي وعقلية الحرب الباردة الصفرية".

كان مسؤولو الإدارة يتشاورون مع الحلفاء أثناء عملهم على صياغة اللوائح الجديدة بشأن الاستثمار الأمريكي ، وفقًا للمسؤول.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة يوم السبت الماضي، أن وزارتي الخزانة والتجارة سلمتا تقارير إلى المشرعين يوم الجمعة توضح بالتفصيل خطط النظام التنظيمي الجديد لمعالجة الاستثمار الأمريكي في الخارج في التقنيات المتقدمة.

وقالت الوكالات إنها تتوقع الحصول على أموال إضافية لبرنامج فحص الاستثمار في ميزانية البيت الأبيض، والتي من المقرر إصدارها في 9 مارس، وفقًا للصحيفة.

رفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق على تقارير الخزانة والتجارة، لكنه أشار إلى أن مسؤولي الإدارة أبقوا الكونجرس على اطلاع على التقدم المحرز في صياغة نهج للاستثمار الخارجي.

وفقا لـ"جادجيت ناو" من المؤكد أن الإجراء المتوقع سيواجه معارضة من الشركات الأمريكية، سعى مسؤولو الإدارة إلى إرسال إشارة إلى مجتمع الأعمال بأنهم حتى وهم يتطلعون إلى فحص القواعد الخاصة بالاستثمار الأمريكي في الصين، فإنهم يدركون عدم المبالغة في ذلك.

قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في اجتماع مجلس العلاقات الخارجية "أحد أهم الأشياء التي يمكننا القيام بها، هو التأكد من أننا نرسم خطوطًا واضحة بين ماهية المنافسة وما هو الأمن القومي، لأن الولايات المتحدة تبلي بلاءً حسناً عندما نتنافس". "لكننا نريد أيضًا في المساحات الضيقة حيث نرى مخاطر الأمن القومي، أن نكون قادرين على استخدام الأدوات الموجودة تحت تصرفنا لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية."

وحثت مجموعة من المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بايدن العام الماضي على إنشاء نظام فحص أكثر صرامة للاستثمارات في الخصوم الأجانب مع الصين على رأس أولوياتها.