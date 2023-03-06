شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: تويتر سيحصل على مميزات جديدة قريبا والان مع تفاصيل الخبر
وشارك Musk مؤخرًا تغريدة للتأكيد على أن موقع المدونات الصغيرة كان يعمل على تحديث لإخراج مجموعة من الميزات الجديدة، وقال إن الشركة تعمل على تحديث جديد سيسمح للمستخدمين بالرد على الرسائل الفردية المباشرة (DM) على تويتر.
وادعى Musk أيضًا أن هذا التحديث سيمكن المستخدمين أيضًا من التفاعل مع الرموز التعبيرية والتشفير على النظام الأساسي بدءًا من وقت لاحق من هذا الشهر، فيما قالت التغريدة التي شاركها: "بهدف نشر القدرة على الرد على الرسائل المباشرة الفردية، استخدم أي رمز تعبيري للتفاعل والتشفير في وقت لاحق من هذا الشهر."
ميزات أخرى قادمة إلى Twitter
وفي وقت سابق، في فبراير، اقترح ماسك أن يسمح موقع التواصل الاجتماعي للمستخدمين بتحسين الخوارزمية إلى "أقرب تطابق" في "الأشهر المقبلة"، وفي الآونة الأخيرة، أعلن Twitter أنه سيتم إخطار المستخدمين في حالة ظهور مذكرة المجتمع على تغريدة قاموا بالرد عليها وإعادة تغريدها وإعجابهم بها.
ويتضمن Twitter Blue ميزات خاصة مثل - علامات التحقق الزرقاء، وتخصيص المظهر، والمساعدة في إنشاء المحتوى، وتحسين تجربة المستخدم. على سبيل المثال، يمكن لمنشئي المحتوى كتابة تغريدات طويلة وتحميل مقاطع فيديو أطول.
من بين القدرات الأخرى، يمكن لمستخدمي Twitter Blue تحرير التغريدات أو التراجع عنها وتغيير سمة التطبيق لتغيير مظهر أيقونة التطبيق. يمكن للمشتركين أيضًا زيادة رؤية الردود من المستخدمين الآخرين.