شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مشروع قانون أمريكى يمهد لحظر التكنولوجيا الأجنبية مثل TikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ مارك وورنر، من ولاية فرجينيا إنه يقدم مشروع قانون من الحزبين هذا الأسبوع يحدد نهجًا لحظر التكنولوجيا الأجنبية، مثل تطبيق مشاركة الفيديو الشهير TikTok.

تيك توك عبارة عن منصة فيديو يستخدمها أكثر من 100 مليون أميركي، كانت مصدر مخاوف متعلقة بخصوصية البيانات بسبب الشركة الأم ByteDance، ومقرها الصين.

وأوضح وارنر أنه قلق بشأن نوع المحتوى الذي يراه الأميركيون على TikTok، قائلاً لـ " Fox News Sunday ": "إنهم يأخذون البيانات من الأميركيين، ولكن ما يقلقني أكثر من TikTok هو أن هذا يمكن أن يكون أداة دعاية".

ويأتي هذا المشروع بعد أن صوتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي الأربعاء 1 مارس على تقديم مشروع قانون يمنح الرئيس جو بايدن سلطة حظر TikTok.

ولكن حتى مع التشريع الذي عُرض على اللجنة الأسبوع الماضي، فإن أمام المشرعين طريق طويل قبل أن يتم تنفيذ أي حظر حقيقي.

أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب عزمه حظر التطبيق من خلال إجراء تنفيذي في عام 2020، وحظر الكونغرس TikTok من الأجهزة الحكومية كجزء من مشروع قانون الإنفاق من الحزبين في ديسمبر، وقام العديد من المحافظين بإزالة التطبيق من شبكات الكمبيوتر الحكومية - بما في ذلك الجامعات الحكومية.