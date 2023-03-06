شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Tesla تخفض أسعار الموديل S و X في الولايات المتحدة بما يصل لـ10000 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفضت Tesla أسعار سياراتها الكهربائية المتطورة طراز S و Model X بمقدار 5000 دولار (5.2 %) و 10000 دولار (9.1 %) على التوالي، وفقًا للتغييرات في موقعها على الويب التي شاهدتها TechCrunch.

إنها المرة الثانية هذا العام التي تقوم فيها الشركة بخفض الأسعار، لذا فقد انخفض الموديل X بمقدار 21000 دولار من 120990 دولارًا في بداية العام إلى 99990 دولارًا فقط حاليًا، في غضون ذلك، انخفض الطراز S من 104،990 دولارًا أمريكيًا إلى 89،990 دولارًا أمريكيًا منذ الأول من يناير، وهو انخفاض حاد قدره 15000 دولارًا أمريكيًا.

ويتماشى ذلك مع ما قاله الرئيس التنفيذي إيلون ماسك في يوم تسلا للمستثمر، أن "رغبة الناس في امتلاك سيارة تسلا عالية للغاية، ولكن العامل المحدد هو قدرتهم على دفع ثمن سيارة تسلا."

معظم السيارات من طراز 3 و Y مؤهلة للحصول على الخصومات، وذلك بفضل تخفيضات أسعار Tesla لشهر يناير على تلك المركبات الكهربائية.