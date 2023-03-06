العالم الهولندي مُصرّ.. ويحذر من زلزال قوي غدا

الشارقة - اميمة ياسر -

عاد العالم الهولندي فرانك هوجيريتس لإثارة الجدل مجددا، بعدما حذر من وقوع زلزال قوي غداً الثلاثاء، دون تحديد تفاصيل حول موقع الزلزال المتوقع.

وكتب هوجيريتس تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" اليوم الإثنين، قال فيها: "لماذا نتحدث دائمًا عن الاحتمال بدلًا من اليقين؟ لأنه لا يمكن التنبؤ بالطبيعة بدقة 100%."

وأضاف الباحث الهولندي: "في 4 مارس، شهدنا بالفعل أقوى زلزال منذ أربعة أسابيع، ولحسن الحظ لم تقع إصابات، وهناك احتمال أكبر حدوث زلزال قوي في حوالي 7 مارس، لا أكثر ولا أقل من ذلك."

وفي وقت سابق، قدم العالم الهولندي فرضية تقوم على أن جاذبية كواكب المجموعة الشمسية بإمكانها تغيير سرعة دوران الأرض وهذا بدوره سيؤدي إلى تغييرات في سرعة الصفائح التكتونية في القشرة الخارجية للأرض، وبالتالي حدوث الزلازل.

واختلف معه معظم علماء الجيولوجيا والجيوفيزياء، وعارضوا هذه الفرضية بشدة من منطلق أن قوة جاذبية الكواكب للقشرة الأرضية أضعف بكثير من القوى التكتونية التي تحدثها حركة الصفائح التكتونية والتي بدورها تسبب الزلازل.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها العالم الهولندي حالة من الجدل، فقد حذر في وقت سابق من الشهر الماضي، من حدوث زلازل ستكون قوية للغاية في مطلع شهر مارس الجاري، مشيرا إلى أن هذه الزلازل ربما لن تكون قوية ولن تكون كارثية في البداية، لكن الأمر سيزداد سوءًا في شهر مارس، حيث نشر ذلك خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.