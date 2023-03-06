شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Live Photo بهواتف أيفون وكيفية تحويلها إلى فيديوهات؟ والان مع تفاصيل الخبر
Live Photos
أين تجد صور Live Photos المسجلة الخاصة بك؟
يمكنك الوصول إلى جميع صور Live Photos الخاصة بك عن طريق فتح تطبيق Photos على جهاز iPhone الخاص بك والذهاب إلى قسم الألبومات. يمكنك بعد ذلك زيارة الألبوم المسمى "Live Photos" لعرض جميع الصور من هذا النوع.
ومن المهم ملاحظة أنه لا يمكن الوصول إلى Live Photos إلا على أجهزة iOS بتنسيقها الأصلي، وإذا قمت بمشاركتها مع أجهزة غير تابعة لـ Apple ، فإنها تصبح ثابتة وتفقد حركتها وسماتها الصوتية، ولمنع حدوث ذلك ، يجب عليك تحويل Live Photos إلى مقاطع فيديو قبل مشاركتها.
إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لمساعدتك في تحويل Live Photos إلى مقاطع فيديو:
- افتح تطبيق الصور على جهاز iOS الخاص بك (iPhone أو iPad).
- انتقل إلى علامة التبويب الألبوم ثم حدد ألبوم Live Photos.
- انقر لفتح Live Photo التي تريد تحويلها إلى فيديو.
- اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.
- حدد خيار "حفظ كفيديو"، سيتم حفظ Live Photo كفيديو على جهاز iOS الخاص بك ويمكنك مشاهدتها في الفيديو أو ألبوم Recents.