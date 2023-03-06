شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Live Photo بهواتف أيفون وكيفية تحويلها إلى فيديوهات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميزت أجهزة أبل iPhone و iPad عن غيرها لأنها توفر بعض الميزات الفريدة، فبالإضافة إلى توفير القدرة على التقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة ، تسمح لك أجهزة iOS بالتقاط صور حية.

تأتي أجهزة iPhone و iPad مع ميزة كاميرا "فريدة" تسمى Live Photos، والتى تسمح لجهاز iPhone الخاص بك بتسجيل 1.5 ثانية من الفيديو قبل وبعد الضغط على الغالق، وأثناء النقر مع الاستمرار لالتقاط Live Photo على جهازك ، يتم تعزيز المشهد بالصوت والحركة، ومن السهل التقاط الصور الحية لأنها تنطوي على نفس العملية مثل التقاط أي نوع آخر من الصور.

Live Photos

أين تجد صور Live Photos المسجلة الخاصة بك؟

يمكنك الوصول إلى جميع صور Live Photos الخاصة بك عن طريق فتح تطبيق Photos على جهاز iPhone الخاص بك والذهاب إلى قسم الألبومات. يمكنك بعد ذلك زيارة الألبوم المسمى "Live Photos" لعرض جميع الصور من هذا النوع.

ومن المهم ملاحظة أنه لا يمكن الوصول إلى Live Photos إلا على أجهزة iOS بتنسيقها الأصلي، وإذا قمت بمشاركتها مع أجهزة غير تابعة لـ Apple ، فإنها تصبح ثابتة وتفقد حركتها وسماتها الصوتية، ولمنع حدوث ذلك ، يجب عليك تحويل Live Photos إلى مقاطع فيديو قبل مشاركتها.

إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لمساعدتك في تحويل Live Photos إلى مقاطع فيديو:

- افتح تطبيق الصور على جهاز iOS الخاص بك (iPhone أو iPad).

- انتقل إلى علامة التبويب الألبوم ثم حدد ألبوم Live Photos.

- انقر لفتح Live Photo التي تريد تحويلها إلى فيديو.

- اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.

- حدد خيار "حفظ كفيديو"، سيتم حفظ Live Photo كفيديو على جهاز iOS الخاص بك ويمكنك مشاهدتها في الفيديو أو ألبوم Recents.