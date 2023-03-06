شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تحمى نفسك من عمليات الاحتيال والنصب الإلكترونى عند الدفع عبر الانترنت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبا ما يحاول الكثير من المتصيدين الحصول على تفاصيل سرية مثل اسم المستخدم وكلمة مرور تسجيل الدخول / المعاملة و OTP (كلمة مرور لمرة واحدة) وتفاصيل بطاقة الخصم / الائتمان مثل PIN و CVV وتاريخ انتهاء الصلاحية والمعلومات الشخصية الأخرى، وذلك للحصول على أموالك في النهاية، وللقيام بذلك هناك العديد من الطرق والتى من أبرزها:

- التصيد - المكالمات الهاتفية التي تتظاهر بأنها من مزودي المحفظة الإلكترونية / مزودي خدمات الاتصالات المصرفية / غير المصرفية من أجل جذب العملاء إلى مشاركة التفاصيل السرية بحجة تحديث KYC ، وإلغاء حظر الحساب / بطاقة SIM، وإيداع المبلغ المدين، إلخ.

-التصيد الاحتيالي - رسائل البريد الإلكتروني المخادعة أو الرسائل النصية القصيرة المصممة لخداع العملاء للاعتقاد بأن الاتصال قد نشأ من البنك / مزود المحفظة الإلكترونية الخاص بهم ويحتوي على روابط لاستخراج التفاصيل السرية، حيث يرسل المحتالين رسائل بريد إلكتروني أو رسائل أو إجراء مكالمات احتيالية للحصول على معلومات شخصية ومالية، مثل كلمات المرور وأرقام التعريف الشخصية وتفاصيل الحساب المصرفي، والتي يمكن استخدامها لسرقة الأموال.

- الوصول عن بعد - من خلال جذب العملاء لتنزيل تطبيق على هواتفهم المحمولة / أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم والتي تكون قادرة على الوصول إلى جميع بيانات العملاء على جهاز العميل هذا.

- أرقام وهمية للبنوك / موفري المحفظة الإلكترونية على صفحات الويب / وسائل التواصل الاجتماعي ويتم عرضها بواسطة محركات البحث ، إلخ.

- سرقة الهوية: يسرق المجرمون هوية شخص ما ويستخدمونها لإنشاء حسابات مزيفة وإجراء عمليات شراء وتقديم طلبات للحصول على قروض.

- خدعة تبديل بطاقة SIM: يتصل المحتالون بمزود الاتصالات الخاص بالضحية، متظاهرين بأنهم الضحية، ويقومون بحظر بطاقة SIM أو نقلها إلى جهاز آخر، ثم يستخدمون رقم هاتف الضحية للوصول إلى حسابهم المصرفي وإجراء المعاملات.

- احتيال التسوق عبر الإنترنت: غالبًا ما يغري البائعون المحتالون على منصات التجارة الإلكترونية العملاء بشراء منتجات أو منتجات مقلدة لم يتم تسليمها، مما يؤدي إلى خسارة مالية.

- احتيال خدمات الدفع المخادعة : يقوم المحتالون بإنشاء صفحات بوابة دفع مزيفة أو نسخ الصفحة الأصلية للحصول على المعلومات المالية للعميل أثناء عملية المعاملة.

كيفية حماية نفسك من الإحتيال عند الدفع على الانترنت:

لحماية نفسك من عمليات الاحتيال على الدفع عبر الإنترنت، اتبع إرشادات الأمان وكن يقظًا عند إجراء المعاملات عبر الإنترنت، كذلك فتحقق دائمًا من صحة موقع الويب أو مزود الخدمة قبل إدخال أي معلومات شخصية أو مالية، وإذا وقعت ضحية لعملية احتيال في الدفع عبر الإنترنت، فأبلغ السلطات المعنية (البنك الذي تتعامل معه والشرطة وما إلى ذلك) على الفور.





ويمكن للمستخدمين القيام بما يلي للحفاظ على أموالهم في مأمن من عمليات الاحتيال:

- لا تشارك أبدًا تفاصيل حسابك مثل رقم الحساب ومعرف تسجيل الدخول وكلمة المرور ورقم التعريف الشخصي و UPI-PIN و OTP وتفاصيل بطاقة الصراف الآلي / بطاقة الخصم / بطاقة الائتمان مع أي شخص، ولا حتى

مع مسؤولي البنك، مهما بدت حقيقية.

- أي مكالمة هاتفية / بريد إلكتروني تهدد بحظر حسابك بحجة عدم تحديث "اعرف عميلك" واقتراح النقر فوق ارتباط لتحديثه هي طريقة عمل شائعة للمحتالين. لا تستجيب لعروض تحديث / تعجيل "اعرف عميلك"، قم دائمًا بالوصول إلى الموقع الرسمي للبنك / NBFC / مزود المحفظة الإلكترونية أو اتصل بالفرع.

- لا تقم بتنزيل أي تطبيق غير معروف على هاتفك / جهازك، قد يصل التطبيق إلى بياناتك السرية سرا.

- لا تتطلب المعاملات التي تنطوي على استلام الأموال مسح الرموز الشريطية / رموز QR أو إدخال MPIN، وبالتالي ، توخي الحذر إذا طُلب منك ذلك.

- قم دائمًا بالوصول إلى الموقع الرسمي لبنك / NBFC / مزود المحفظة الإلكترونية للحصول على تفاصيل الاتصال، قد تكون أرقام الاتصال على محركات البحث على الإنترنت احتيالية.

- تحقق من عناوين URL وأسماء المجالات الواردة في رسائل البريد الإلكتروني / الرسائل القصيرة بحثًا عن الأخطاء الإملائية. استخدم فقط مواقع الويب / التطبيقات التي تم التحقق منها، والمؤمنة، والموثوق بها للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أي مواقع الويب التي تبدأ بـ "https"، وفي حالة الشك ، قم بإخطار الشرطة المحلية / فرع الجرائم الإلكترونية على الفور.

- إذا تلقيت كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) للخصم من حسابك لمعاملة لم تبدأها، قم بإبلاغ البنك / مزود المحفظة الإلكترونية على الفور، إذا تلقيت رسالة خصم نصية قصيرة لمعاملة لم يتم إجراؤها، فأبلغ البنك الذي تتعامل معه على الفور وحظر جميع أوضاع الخصم، بما في ذلك UPI، إذا كنت تشك في وجود أي نشاط احتيالي في حسابك ، فتحقق من وجود أي إضافة إلى قائمة المستفيدين الممكّنة للخدمة المصرفية عبر الإنترنت / عبر الهاتف المحمول.

-لا تشارك كلمة المرور الخاصة ببريدك الإلكتروني المرتبط بحساب البنك / المحفظة الإلكترونية الخاص بك، ليس لديك كلمات مرور شائعة لمواقع التجارة الإلكترونية / مواقع التواصل الاجتماعي وحسابك المصرفي / بريدك الإلكتروني المرتبط بحسابك المصرفي. تجنب التعامل المصرفي من خلال الشبكات العامة أو المفتوحة أو المجانية.

- لا تقم بتعيين كلمة مرور البريد الإلكتروني على أنها كلمة "كلمة مرور" أثناء التسجيل في أي موقع ويب / تطبيق باستخدام بريدك الإلكتروني كمعرف مستخدم، يجب أن تكون كلمة المرور المستخدمة للوصول إلى بريدك الإلكتروني ، خاصةً إذا كانت مرتبطة بحسابك ، فريدة من نوعها وتستخدم فقط للوصول إلى البريد الإلكتروني وليس للوصول إلى أي موقع / تطبيق آخر.

- لا تنخدع بالنصيحة التي تشير إلى إيداع الأموال نيابة عنك لدى RBI للتحويلات الأجنبية أو استلام العمولة أو الفوز باليانصيب.

- تحقق بانتظام من رسائل البريد الإلكتروني والهاتف الخاصة بك للتنبيهات من مزود الخدمة المالية الخاص بك، قم بالإبلاغ عن أي معاملة غير مصرح بها تمت ملاحظتها للبنك / NBFC / مزود الخدمة على الفور لحظر البطاقة / الحساب / المحفظة، وذلك لمنع أي خسائر أخرى.

- قم بتأمين بطاقاتك وضبط الحدود اليومية للمعاملات، يمكنك أيضًا تعيين حدود وتنشيط / إلغاء تنشيط للاستخدام المحلي / الدولي. هذا يمكن أن يحد من الخسارة بسبب الاحتيال.