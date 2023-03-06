شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تطلق صاروخ H3 الجديد اليوم بعد فشل أول محاولة إطلاق له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاولت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) إطلاق H3 لأول مرة في 16 فبراير، ولكن تم إحباط هذه المحاولة عندما فشل اثنان من معززات الصواريخ الصلبة للمركبة في الاشتعال كما هو مخطط لها.

سرعان ما كشف تحقيق عن سبب العطل، مشكلة في النظام الكهربائي الذي يوفر الطاقة لمحركات المرحلة الأساسية لـ H3 - وعمل على تجهيز الصاروخ لمحاولة إقلاع أخرى.

وستتم هذه المحاولة الآن اليوم الاثنين (6 مارس) من مركز تانيغاشيما للفضاء، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، حسبما أعلنت وكالة جاكسا يوم السبت (4 مارس).

وكانت وكالة جاكسا تستهدف يوم الأحد (5 مارس) للإقلاع لكنها دفعته يومًا واحدًا بسبب الطقس، وفقاً لموقع space.

اليابان لديها خطط كبيرة لـ H3، والتي طورتها JAXA وشريكتها Mitsubishi Heavy Industries خلال العقد الماضي، حيث صُممت H3 لتكون مرنة وفعالة من حيث التكلفة، كما قالت جاكسا، وستحل قريبًا محل صاروخ الأمة H-IIA.

على الرغم من أن هذه المهمة الأولى هي رحلة تجريبية، فإن H3 ستحمل حمولة تشغيلية - مركبة فضائية لرصد الأرض تزن 3 أطنان تسمى القمر الصناعي المتقدم لرصد الأرض (ALOS-3 أو Daichi-3).

وسوف يسلم H3 ALOS-3 إلى مدار أرضي منخفض، إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، وسيقوم القمر الصناعي ذو العيون الحادة بعد ذلك بدراسة كوكبنا بالتفصيل لمجموعة متنوعة من التطبيقات.

كتب مسؤولو JAXA في وصف مهمة ALOS-3: "يهدف ALOS-3 إلى أن يصبح أحد الأدوات الرئيسية لإدارة الكوارث والتدابير المضادة للحكومات المركزية والمحلية، ومن المتوقع أن تؤدي البيانات المرصودة من ALOS-3 إلى إحراز تقدم في مختلف المجالات نظرًا لقدراتها التصويرية الفريدة؛ وستساهم بشكل كبير في الارتقاء بالمعلومات الجغرافية المكانية العالمية والبحث والتطبيق لرصد البيئة الساحلية / الغطاء النباتي".